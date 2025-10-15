Роналдо няма спирка, подобри още един феноменален рекорд

Нова голяма вечер за Кристиано Роналдо. 40-годишният нападател постави нов исторически рекорд във футбола, превръщайки се в най-резултатния играч в историята на световните квалификации.

Това се случи, след като отбеляза два гола срещу Унгария.

Номер 1

С головете си №40 и №41 в квалификациите Роналдо изпревари легендата на Гватемала Карлос Руис, който има 39 попадения в периода 1998–2016 г.

Лионел Меси е трети с 36 гола, иранецът Али Даеи е четвърти (35), а полякът Роберт Левандовски е пети (33).

Снимка: Reuters

Петкратният носител на "Златната топка" изравни резултата за Португалия в квалификацията за Мондиал 2026 в 22-ата минута след центриране на Нелсон Семедо.

Малко преди почивката той се разписа отново след асистенция на Нуно Мендеш и изведе своя тим напред с 2:1. Унгария обаче успя до изравни, с което мача завърши с равенство.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK