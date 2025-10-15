bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Роналдо няма спирка, подобри още един феноменален рекорд

Остави Меси да му диша прахта

Роналдо няма спирка, подобри още един феноменален рекорд
Reuters

Нова голяма вечер за Кристиано Роналдо. 40-годишният нападател постави нов исторически рекорд във футбола, превръщайки се в най-резултатния играч в историята на световните квалификации.

Това се случи, след като отбеляза два гола срещу Унгария.

Номер 1

С головете си 40 и 41 в квалификациите Роналдо изпревари легендата на Гватемала Карлос Руис, който има 39 попадения в периода 1998–2016 г.

Лионел Меси е трети с 36 гола, иранецът Али Даеи е четвърти (35), а полякът Роберт Левандовски е пети (33).

Снимка: Reuters

Петкратният носител на "Златната топка" изравни резултата за Португалия в квалификацията за Мондиал 2026 в 22-ата минута след центриране на Нелсон Семедо.

Малко преди почивката той се разписа отново след асистенция на Нуно Мендеш и изведе своя тим напред с 2:1. Унгария обаче успя до изравни, с което мача завърши с равенство.

Тагове:

кристиано роналдо футбол гол португалия рекорд световни квалификации мондиал 2026

