Флорентино Перес още е сърдит: Реал М отново бойкотира "Златната топка"

Флорентино Перес още е сърдит: Реал М отново бойкотира "Златната топка"
Церемонията по връчването на "Златната топка" е едно от най-чаканите футболни събития за годината. Миналата година, когато Родри спечели най-ценното индивидуално отличие, не всичко мина безпроблемно.

Припомняме, че Реал Мадрид бойкотира церемонията, понеже Винисиус не спечели наградата.

Историята се повтаря

Година по-късно Флорентино Перес все още е ядосан. Авторитетното испанско издание Marca пише, че историята ще се повтори и "кралския клуб" отново няма да присъства на гала вечерта в Париж на 22 септември.

През последните месеци France Football се опита да възстанови отношенията си с Реал Мадрид. Делегация от френската организация пътува до испанската столица, но срещите не бяха успешни.

Голяма чест! Христо Стоичков връчва

Причината, поради която Реал Мадрид бойкотира "Златната топка" миналата година, бе промяната в правилника, която лиши Винисиус от престижната награда. Критериите, по които се оценяват футболистите са: индивидуални постижения, колективни успехи, представяне с националния отбор и феърплей.

Последното обаче не е присъщо за Винисиус, който в последните години е по-известен с провокативното си поведение, отколкото с футболните си качества.

Реал Мадрид има свои играчи в краткия списък таз година - Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Винисиус, като е ясно, че едва ли някой от тях ще спечели.

Ето ги номинираните за

Фаворити за "Златната топка" са Усман Дембеле, Ламин Ямал, Витиня и Мохамед Салах.

Фаворити за "Златната топка" са Усман Дембеле, Ламин Ямал, Витиня и Мохамед Салах.

