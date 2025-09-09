Флорентино Перес още е сърдит: Реал М отново бойкотира "Златната топка"

Церемонията по връчването на "Златната топка" е едно от най-чаканите футболни събития за годината. Миналата година, когато Родри спечели най-ценното индивидуално отличие, не всичко мина безпроблемно.

Припомняме, че Реал Мадрид бойкотира церемонията, понеже Винисиус не спечели наградата.

Историята се повтаря

Година по-късно Флорентино Перес все още е ядосан. Авторитетното испанско издание Marca пише, че историята ще се повтори и "кралския клуб" отново няма да присъства на гала вечерта в Париж на 22 септември.

През последните месеци France Football се опита да възстанови отношенията си с Реал Мадрид. Делегация от френската организация пътува до испанската столица, но срещите не бяха успешни.

Причината, поради която Реал Мадрид бойкотира "Златната топка" миналата година, бе промяната в правилника, която лиши Винисиус от престижната награда. Критериите, по които се оценяват футболистите са: индивидуални постижения, колективни успехи, представяне с националния отбор и феърплей.

Последното обаче не е присъщо за Винисиус, който в последните години е по-известен с провокативното си поведение, отколкото с футболните си качества.

Реал Мадрид има свои играчи в краткия списък таз година - Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Винисиус, като е ясно, че едва ли някой от тях ще спечели.

Фаворити за "Златната топка" са Усман Дембеле, Ламин Ямал, Витиня и Мохамед Салах.

Церемонията по връчването на най-ценното индивидуално отличие в световния футбол може да гледате на 22 септември от 21:45 пряко по bTV Action или онлайн на Voyo.bg.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK