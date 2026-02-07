bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Футболен бос трябва да лежи в затвора, но къса ризи на концерт на Цеца (ВИДЕО)

&quot;Аз съм ви фен&quot;, каза му певицата

Футболен бос трябва да лежи в затвора, но къса ризи на концерт на Цеца (ВИДЕО)

Здравко Мамич е сред най-обсъжданите футболни шефове на Балканите, а причината не са успехите на клуба. 

До 2000 г. той бе в ръководството на Динамо Загреб, като тимът спечели 9 титли и 8 Купи на Хърватия

Само че през 2018 г. Здравко Мамич и брат му Зоран бяха осъдени на 6 години затвор заради финансови измами. Футболният шеф бе признат за виновен за източване на близо 2 млн. евро. 

Ако си мислите обаче, че Здравко е в затвора, лъжете се! Той официално се издирва с международна заповед, а за последно е видян преди ден - върху масата, на концерт на Цеца Величкович! 

"Аз съм ви фен"

Ден преди присъдата му от хърватските власти да влезе в сила, Здравко Мамич напусна в Хърватия и се смята, че от тогава живее в Босна и Херцеговина

Той се появи на концерта на турбо фолк дивата в Яхорина. 

Самата Цеца очевидно го позна и двамата се ръкуваха, след което Мамич ѝ целуна ръка. 

"Между другото, само да знаете, че съм ви голям фен!", каза популярната певица. 

@telegrafrs Zdravko Mamić došao do bine i poljubio ruku Ceci. Ono što mu je @CECA rekla tom prilikom pamtiće ceo život #ceca #cecaraznatovic #zdravkomamic #jahorina #telegraf ♬ original sound - telegrafrs

На масата

От участието на Цеца се появиха няколко видеа, на което се вижда, че Мамич искрено се забавлява. 

На песента "Kad bi bio ranjen" бившият футболен бос дори се качи на масата и скъса ризата си от емоции!

Новината бързо се разпространи в Хърватия, където определиха поведението му за скандално. 

Самият Мамич отрича всички обвинения за източване на държавната хазна чрез трансфери на футболисти. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Telegraf.rs (@telegraf.rs)

Тагове:

сърбия присъда концерт Хърватия босна и херцеговина динамо загреб цеца величкович здравко мамич цеца ражнатович

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Poy deem proh-vee-zoh": Какво изпя Марая Кери на олимпийските игри? (ВИДЕО)
Пожар на

Пожар на "Георги Аспарухов"! Спряха тока!
Най-красивите в Милано/Кортина: Кои са секс символите на Игрите?

Най-красивите в Милано/Кортина: Кои са секс символите на Игрите?

Скандал в Рейнджърс: Физиотерапевт наемал стаи, футболистите правили секс

Скандал в Рейнджърс: Физиотерапевт наемал стаи, футболистите правили секс

Последни новини

Преди Меси и Шампионската лига: Сега ядат хайвер, а за мен имаше пържола

Преди Меси и Шампионската лига: Сега ядат хайвер, а за мен имаше пържола

"Poy deem proh-vee-zoh": Какво изпя Марая Кери на олимпийските игри? (ВИДЕО)
Линдзи Вон: 13 контузии по-късно – отказване няма! (ВИДЕО)

Линдзи Вон: 13 контузии по-късно – отказване няма! (ВИДЕО)
Пожар на

Пожар на "Георги Аспарухов"! Спряха тока!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV