Футболен бос трябва да лежи в затвора, но къса ризи на концерт на Цеца (ВИДЕО)

Здравко Мамич е сред най-обсъжданите футболни шефове на Балканите, а причината не са успехите на клуба.

До 2000 г. той бе в ръководството на Динамо Загреб, като тимът спечели 9 титли и 8 Купи на Хърватия.

Само че през 2018 г. Здравко Мамич и брат му Зоран бяха осъдени на 6 години затвор заради финансови измами. Футболният шеф бе признат за виновен за източване на близо 2 млн. евро.

Ако си мислите обаче, че Здравко е в затвора, лъжете се! Той официално се издирва с международна заповед, а за последно е видян преди ден - върху масата, на концерт на Цеца Величкович!

"Аз съм ви фен"

Ден преди присъдата му от хърватските власти да влезе в сила, Здравко Мамич напусна в Хърватия и се смята, че от тогава живее в Босна и Херцеговина.

Той се появи на концерта на турбо фолк дивата в Яхорина.

Самата Цеца очевидно го позна и двамата се ръкуваха, след което Мамич ѝ целуна ръка.

"Между другото, само да знаете, че съм ви голям фен!", каза популярната певица.

На масата

От участието на Цеца се появиха няколко видеа, на което се вижда, че Мамич искрено се забавлява.

На песента "Kad bi bio ranjen" бившият футболен бос дори се качи на масата и скъса ризата си от емоции!

Новината бързо се разпространи в Хърватия, където определиха поведението му за скандално.

Самият Мамич отрича всички обвинения за източване на държавната хазна чрез трансфери на футболисти.