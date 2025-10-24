Футболист на Монако закъсня за тренировка и ще купува 30 телефона! (ВИДЕО)

Дисциплината е съществена част от всеки спортен успех! И това го знаят в Монако!

Футболният тим от Княжеството, което се слави с висок стандарт на живот и луксозни преживявания, хич не си поплюва. Наказанията са доста сурови и идват от своеобразно "Колело на късмета". Или по-точно от Колело на липсата на дисциплина!

Последният "потърпевш" от него е защитникът Кристиан Мависа, който трябва да купи по един смартфон на всички 30 човека от тима и щаба! А причината е, че закъсня за тренировка.

Тежки наказания

20-годишният Мависа пристигна в Монако от Толуза преди година и със сигурност ще подобри точността си, що се касае до навременно идване на тренировки.

Клипът, който преди дни шокира социалните мрежи, е от април 2025 г., когато се е случило закъснението.

Наказанието на Мависа бе "избрано" в съблекалнята, а докато той се държеше за главата, че ще трябва да похарчи близо 28 000 евро (по 920 евро единия) за 30 броя iPhone 16 Pro Max (новият модел не бе пуснат в продажба тогава), съотборниците му и щабът ликуваха.

Другите опции

Купуването на телефони бе една от добрите възможности на Колелото.

От клипа се вижда, че Мависа избегна "по-бюджетни" възможности, като да прибави 10 000 евро в касичката на тима.

Той можеше да купува и конзола за игри (около 500 евро на брой), слушалки (по 200 евро на брой) и портфейли на известна луксозна марка (започващи от 400 евро на брой).

Със сигурност най-желаната възможност бе... нищо. И такова поле се вижда в клипа. То бе с надпис "Късметлия".

Скъп живот

Монако от години се слави с висок стандарт на живот, което се отразява и на футболния клуб.

Седмичното възнаграждение на Мависа е около 30 000 евро. Това означава, че заради постъпката си, иначе добре платеният играч, за следващите седем дни ще разполага само с 2 763 евро - с 32 евро повече от сумата, нужна му за 7-дневен престой в хотел извън центъра на града.

