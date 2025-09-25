Хирургът на Гави не повярвал, когато отворил коляното му!

Младата звезда на Барселона Гави претърпя сериозна операция на коляното заради увреден менискус и вероятно ще отсъства от терените между 4 и 6 месеца.

21-годишният талант бе принуден да се подложи на интервенцията, а медиите се появи информация, че състоянието на футболиста изненадало дори... хирурга.

Това е втора операция върху коляното на футболиста. Преди повече от година той отново излезе в принудителна почивка за около 11 месеца, но заради скъсани кръстни връзки

Плач в операционната

Според "Ас", когато хирургът отворил коляното на футболиста, се изненадал искрено от ситуацията.

За 21-годишен, Гави имал доста увреждания!

Самият футболист приел емоционално новината и се разплакал, когато разбрал, че контузията е сериозна.

Надеждата

След операцията Гави бе посетен от съотборниците си в Барселона Роналд Араухо, Педри и Ламин Ямал.

„Тези, които ме познават, знаят, че ще се връщам толкова пъти, колкото е необходимо, за да защитавам Барса до самия край.

Истинският шампион се ражда не в моменти на успех, а когато се изправи, след като е паднал.

Благодаря на всички за думите на подкрепа и любов! Напред, Барса!", написа футболистът.

