Игор Тиаго и спорно съдийство наказаха Ливърпул

Четвърто поредно поражение за Ливърпул в английската Висша лига! Шампионът на Англия отстъпи с 2:3 като гост на Брентфорд в мач от 9-ия кръг.

Така мърсисайдци допуснаха четири поредни загуби в първенството за първи път от март 2021 г. насам.

В Лондон точни за "пчеличките" бяха Данго Уатара (5'), Кевин Шаде (45') и бившата звезда на Лудогорец Игор Тиаго, който вкара от дузпа в 60' - шести гол за него от началото на сезона. За Ливърпул се разписаха Милош Керкез малко преди почивката и подложеният на унищожителни критики Мохамед Салах в 89'.

Снимка: Reuters

Разочарование за мърсисайдци

Феновете на Ливърпул мислеха, че отборът навлиза във форма, след като разби с 5:1 Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига през седмицата. Тази вечер обаче тимът на Арне Слот отново не беше на ниво във Висшата лига и допусна куп грешки в защита, а пропуските на домакините ги лишиха от по-изразителна победа.

Двубоят премина при спорно съдийство. Коди Гакпо беше фаулиран в наказателното поле на Брентфорд малко преди попадението на Шаде, с което домакините удвоиха аванса си. Дузпата за "пчеличките" през втората част пък бе отсъдена за фал на Върджил ван Дайк срещу Уатара на границата на наказателното поле.

Снимка: Reuters

В крайна сметка Ливърпул загуби пети пореден мач в Лондон за първи път от далечната 1970 г.

След поражението мърсисайдци заемат шестото място във временното класиране с актив от 15 точки - 4 зад лидера Арсенал, приемащ Кристъл Палас в своя двубой от кръга. Същевременно Брентфорд, за който мнозина специалисти прогнозираха битка за оцеляване, се изкачи до 10-ата позиция с 13 точки.

В 10-ия кръг Ливърпул приема Астън Вила, докато на Брентфорд предстои визита на Палас.

Снимка: Gabriel Hackett/Archive Photos/Getty Images

