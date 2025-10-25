Буря в Англия: Салах наречен "неадекватен" – заслужава ли го?

Преди десет години Мохамед Салах вкара първия си гол за Рома срещу Сасуоло. Сега, десет години по-късно, същият Мо е обект на яростни, откровено безумни критики в Англия за... три гола и три асистенции в 12 мача.

Да повторим: човекът, който е вкарвал в почти 60% от мачовете си за Ливърпул, който е отбелязал 248 гола в 413 мача, е наречен „сянка на предишното си аз“. Феноменален, всестранно развит шампион, който практически заслужаваше „Златната топка“, сега е мишена на обиди и подигравки.

Треньорът му Арне Слот, нямаше друг избор освен да се намеси и да опита да защити звездата си: „Всеки играч минава през труден период. Мо е човек. Дори и да пропуска положения, това не променя факта, че винаги е вкарвал голове за Ливърпул. Последното, за което се тревожа, е дали ще вкара пак.“

Снимка: Reuters

И все пак, критиките валят като непристойна буря. Джейми Карагър, легендата на „червените“, отсече: „Салах вече не трябва да има гарантирано място в титулярния състав. Той не играе добре, понякога не е адекватен на случващото се. Легендарен е, но днес… просто не е достатъчен.“

Футболът е жесток. Постиженията се забравят, героите се събарят. Салах, човекът, който беше символ на величие във Висшата лига, сега е атакуван като никога досега. И всичко това за „лош старт на сезона“...

След петзвездното си участие в Шампионската лига в средата на седмицата, Ливърпул ще се опита да се върне към победния път във Висшата лига. Днес мърсисайдци гостуват на Брентфорд за първи път от януари, когато „червените“ си осигуриха победа с 2:1 като гости на „пчелите“. И двата гола бяха дело на Дарвин Нунес.

Снимка: gettyimages.com

Няма съмнение, че след като загуби 4 поредни мача във всички състезания за първи път от времето на Брендън Роджърс през ноември 2014 г., включително болезненото поражение с 1:2 у дома от Манчестър Юнайтед, натискът върху Арне Слот и Ливърпул, е огромен.

