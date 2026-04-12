Играч на Хухуй крещи "Бомба!" в самолет, изведоха го с белезници (ВИДЕО)

Скандал в Аржентина! Футболист на Химнасия Хухуй може скоро да се окаже свободен агент след изцепка в самолет.

Емилиано Ендриси изкрещял "Бомба!" на борда малко преди отборът да отлети за Буенос Айрес, където гостува на Агропекуарио в среща от 9-ия кръг на местната втора дивизия.

Екипажът приел "шегата" сериозно и Ендриси бил изведен с белезници от полицаите на летището. Суматохата предизвикала отлагане на полета с около час.

Клипът с безумното действие на Ендриси обиколи социалните мрежи и беше посрещнат с възмущение от феновете.

"Искаме да подходим правилно към ситуацията. Ясно е, че клубът не носи отговорност за действието на футболиста. Ще предприемем нужните мерки", коментира президентът на клуба Валтер Моралес пред Радио Ла Ред.

"Играчът е в ареста. Обмисляме да прекратим договора му.", допълни той.

Скъпа "шега"

Ендриси най-вероятно ще бъде осъден със солена глоба и общественополезен труд. Изцепката му уплашила и разгневила пасажерите, на които се наложило да изчакат обстойна проверка за наличие на експлозиви.

32-годишният ляв бек играе за Химнасия от януари 2023 г., когато подписва със свободен трансфер от Индепендиенте Ривадавия. Оттогава има 4 гола и 7 асистенции в 108 мача за Албиселесте.

Отборът от Хухуй заема второто място в група 2 на Примера Насионал с актив от 15 точки след 7 кръга.