Има ли път назад? Ливърпул решава какво да прави със Салах

Има ли път назад за Мохамед Салах след скандалното му интервю? Това се питат футболните фенове. Египетският голмайстор нападна клуба и мениджъра Арне Слот, а ръководството предстои да вземе решение дали и как да го накаже.
Привържениците са разединени. Някои заемат страната на Салах, други обръщат внимание на слабата му форма напоследък и смятат, че заслужено остава на скамейката.
На Острова пишат, че клубното ръководство на Ливърпул не е никак доволно от изказването на Салах и той ще бъде наказан.
Според "Мирър" и "Дейли Мейл" по всяка вероятност нападателят ще бъде изваден от групата за утрешния мач с Интер в Шампионската лига. Възможно е това да се случи и за двубоя с Брайтън през уикенда, който е последният за Салах преди заминаването му за Купата на африканските нации.
Mo Salah could be out of Liverpool squad set to travel to Italy in order to face Inter on Tuesday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025
Internal discussions taking place after Salah’s strong words with final verdict to follow today.
Arne Slot will speak to the press later today. pic.twitter.com/NWLDD5tfyD
Самият играч обави, че се е обадил на родителите си да присъстват на "Анфийлд" за двубоя с "чайките", като намекна, че това може да бъде последният му мач с екипа на мърсисайдци.
Таблоидите вече спекулират, че Салах ще подпише в Саудитска Арабия през януари.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK