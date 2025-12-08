bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Има ли път назад? Ливърпул решава какво да прави със Салах

Ръководството с категорична позиция

Има ли път назад? Ливърпул решава какво да прави със Салах
Има ли път назад за Мохамед Салах след скандалното му интервю? Това се питат футболните фенове. Египетският голмайстор нападна клуба и мениджъра Арне Слот, а ръководството предстои да вземе решение дали и как да го накаже.

Привържениците са разединени. Някои заемат страната на Салах, други обръщат внимание на слабата му форма напоследък и смятат, че заслужено остава на скамейката.

Ще има ли наказание?

На Острова пишат, че клубното ръководство на Ливърпул не е никак доволно от изказването на Салах и той ще бъде наказан.

Снимка: Reuters

Според "Мирър" и "Дейли Мейл" по всяка вероятност нападателят ще бъде изваден от групата за утрешния мач с Интер в Шампионската лига. Възможно е това да се случи и за двубоя с Брайтън през уикенда, който е последният за Салах преди заминаването му за Купата на африканските нации.

Самият играч обави, че се е обадил на родителите си да присъстват на "Анфийлд" за двубоя с "чайките", като намекна, че това може да бъде последният му мач с екипа на мърсисайдци. 

Снимка: Reuters

Таблоидите вече спекулират, че Салах ще подпише в Саудитска Арабия през януари.

