Искаше да покаже феърплей, но стана скандал (ВИДЕО)

Култов момент от мач за Купата на Италия Ечеленца стана хит в социалните мрежи! Невероятната сцена се разигра на мача Таранто - Аквавива, в който домакините вкараха от собствената си врата при... опит да покажат феърплей.

Двубоят завърши с разгром за Таранто - 5:1, а при 3:1 топката беше пратена в тъч от гостите и футболист на съперника трябваше да им върне спортсменски.

Вместо това обаче той я ритна от около 60 метра така, че прехвърли красиво излезлия напред вратар.

Nel frattempo in Acquaviva Taranto gli ospiti, per restituire la palla agli avversari, segnano il gol del 4 a 1 da centrocampo



Poi, essendo degli zingari Tarantini, non restituiscono la rete agli avversari pic.twitter.com/zprP1ALJoQ — Tifo ciò che mi rovina l'esistenza (@Shambay_) October 30, 2025

Без извинение

Голът предизвика скандал на терена. Гостите останаха шокирани от отказа на Таранто да им позволи да отбележат.

В крайна сметка страстите бяха овладени, но остана горчивината от случилото се.

Феновете в социалните мрежи се възмутиха от грозната постъпка и масово пожелаха на Таранто скоро да се сблъска с подобна липса на феърплей.

