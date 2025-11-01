bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Искаше да покаже феърплей, но стана скандал (ВИДЕО)

Култов момент от мач за Купата на Италия Ечеленца

Искаше да покаже феърплей, но стана скандал (ВИДЕО)

Култов момент от мач за Купата на Италия Ечеленца стана хит в социалните мрежи! Невероятната сцена се разигра на мача Таранто - Аквавива, в който домакините вкараха от собствената си врата при... опит да покажат феърплей.

Двубоят завърши с разгром за Таранто - 5:1, а при 3:1 топката беше пратена в тъч от гостите и футболист на съперника трябваше да им върне спортсменски.

Вместо това обаче той я ритна от около 60 метра така, че прехвърли красиво излезлия напред вратар.

Без извинение

Голът предизвика скандал на терена. Гостите останаха шокирани от отказа на Таранто да им позволи да отбележат.

В крайна сметка страстите бяха овладени, но остана горчивината от случилото се.

Феновете в социалните мрежи се възмутиха от грозната постъпка и масово пожелаха на Таранто скоро да се сблъска с подобна липса на феърплей.

