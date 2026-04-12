Историческо: Отбор от Бундеслигата назначи жена за треньор

Историческо! Елитният германски Унион Берлин назначи жена за треньор. От столичния тим обявиха, че Мари-Луизе Ета ще бъде начело до края на сезона.

Така тя става първата, която ще води отбор от Бундеслигата за постоянно.

Унион заема 11-ото място в класирането с актив от 32 точки, като се намира в серия то 3 шампионатни загуби. Вчера берлинчани допуснаха поражение с 1:3 от Хайденхайм като гости в среща от 29-ия кръг.

Издънката срещу последния доведе до раздяла с Щефан Баумгарт.

Historical decision by Union Berlin as German club appoint Marie-Louise Eta as their head coach until June.



Union lost at Heidenheim, sacked the head coach Steffen Baumgart and put Marie-Louise Eta in charge until the end of the season.



Ets becomes the first female head… pic.twitter.com/Gd8znvXIEx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2026

Коя е тя?

Мари-Луизе Ета е на 34 години. Слага край на футболната си кариера през 2018 г. Водила е юношески формации на Германия между 2019 и 2023 г.

През 2023 г. Ета стана първата жена асистент-треньор в Бундеслигата, работейки с Марко Гроте в Унион.

Домакинството на закъсалия Волфсбург на 18 април (събота) обаче няма да е дебютът ѝ като треньор в Бундеслигата. Тя води Унион в мач от първенството през 2024 г. заради наказание на тогавашния наставник Ненад Биелица. Съперник беше Дармщад, а "железните" спечелиха с 1:0.

Назначаването на Ета идва повече от четвърт век, след като Каролина Мораче стана първата жена, ръководила професионален мъжки отбор в Европа, когато през 1999 г. пое италианския третодивизионен Витербезе.

Корин Диакр прекара 3 сезона начело на Клермон във френската Лига 2 от 2014 до 2017 г., след което напусна, за да стане старши треньор на женския национален отбор на страната.

През юли 2023 г. Хана Дингли стана първата жена начело на професионален мъжки отбор в английския футбол, когато беше назначена за временен мениджър на Форест Грийн, въпреки че не поведе отбора в официален мач.

Нелека задача

Унион Берлин има едва две победи в последните 16 кръга и 7 точки аванс пред заемащия позицията за плейаут Санкт Паули. До края на кампанията остават 5 кръга.

"Предвид разликата в точките в долната половина на класирането, мястото ни в Бундеслигата все още не е сигурно"

"Радвам се, че клубът ми е поверил тази предизвикателна задача. Една от силните страни на Унион винаги е била и остава способността ни да се сплотяваме в такива ситуации. Уверена съм, че ще спечелим тези решаващи точки.", заяви Ета.