Пиян талисман открадна шоуто, но после го изгониха (ВИДЕО)

Някои неща във футбола могат да се случат само в Англия! Талисманът на отбор бе изгонен заради нетрезво състояние в мач от ФА Къп.

Пияният талисман Сами

Вместо да мотивира своя тим за победа, талисманът Сами, който очевидно бе в приповдигнато настроение, се олюляваше по тъчлинията, след което се претърколи зрелищно през рекламните пана. За радост на феновете и за ужас на стюардите.

След няколко весели скандирания на публиката, охраната реши, че шоуто е приключило и Сами беше ескортиран "под душовете"…

He werent even drunk



Games gone pic.twitter.com/o16pxDGXjk — ForzaAccy (@AccyForza) November 1, 2025

Отборът на Сами загуби с 0:6, а кадрите от олюляването му и закачките с феновете обиколиха бързо социалните мрежи.

