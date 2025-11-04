bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Пиян талисман открадна шоуто, но после го изгониха (ВИДЕО)

Куриоз в Англия

Някои неща във футбола могат да се случат само в Англия! Талисманът на отбор бе изгонен заради нетрезво състояние в мач от ФА Къп.

Пияният талисман Сами

Вместо да мотивира своя тим за победа, талисманът Сами, който очевидно бе в приповдигнато настроение, се олюляваше по тъчлинията, след което се претърколи зрелищно през рекламните пана. За радост на феновете и за ужас на стюардите.

След няколко весели скандирания на публиката, охраната реши, че шоуто е приключило и Сами беше ескортиран "под душовете"

Отборът на Сами загуби с 0:6, а кадрите от олюляването му и закачките с феновете обиколиха бързо социалните мрежи.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол англия фен талисман пиян талисман

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ПСЖ излиза срещу перфектния Байерн и историята

ПСЖ излиза срещу перфектния Байерн и историята
Гришо: С Ейса си прекарахме страхотно през лятото

Гришо: С Ейса си прекарахме страхотно през лятото

За кой ще вика Кристиано Роналдо?

За кой ще вика Кристиано Роналдо?
Край на драмата: Лудогорец и Руи Мота се разделиха

Край на драмата: Лудогорец и Руи Мота се разделиха

Последни новини

Край на драмата: Лудогорец и Руи Мота се разделиха

Край на драмата: Лудогорец и Руи Мота се разделиха
Левски с нечувана преднина пред ЦСКА

Левски с нечувана преднина пред ЦСКА

След тежки загуби: Наполи и Айнтрахт влизат в битка за честта си

След тежки загуби: Наполи и Айнтрахт влизат в битка за честта си
Гришо: С Ейса си прекарахме страхотно през лятото

Гришо: С Ейса си прекарахме страхотно през лятото

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV