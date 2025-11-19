Плажове, липса на ток и малко футбол: Как Кюрасао стигна до Мондиала?

Красиви плажове, топло време и безкрайна флора и фауна. Това е Кюрасао - малката островна държава, която само допреди 15 години бе част от Нидерландия.

Тя често е дестинация за хора, които обичат почивки в по-екзотични държави. Населението на страната е едва малко над 150 000 души. Това обаче не попречи на Кюрасао да се класира на световното първенство догодина.

Националният отбор на Кюрасао спечели своята група в квалификациите в зона КОНКАКАФ. Така Карибската страна подобри рекорда на Исландия за най-малко населена държава, която участва на Мондиал.

Как обаче се стигна до това?

Нека да се върнем много назад във времето - чак през 1921 г., когато е основата Футболната федерация на Кюрасао. Същата година и започва да се играе местното първенство, където участват 12 отбора.

Първият национален отбор, носещ името Кюрасао, дебютира през 1924 г. в приятелски мач срещу Аруба и печели с 4:0. Интересен момент тогава е, че светлините на стадиона угасват заради продажба на електроенергия на Южна Африка.

През 2011 г. - година, след като Кюрасао става самостоятелна държава, тя става членка на ФИФА като наследник на Нидерландските Антили.

Първият официален мач като новосформиран национален отбор на Карибската страна е на 20 август 2011 г. срещу Доминиканската република. Срещата завършва със загуба 0:1 за Кюрасао.

Оттогава националният отбор преминава през върхове и спадове, като в момента изживява кулминацията на своята приказка. В рамките на 14 години Кюрасао се издигна от 183-о до 82-о място в ранглистата на ФИФА.

Още повече - страната се класира за първи път на световно първенство, въпреки че няма големи звезди в отбора. Най-изявеният футболист е Тахит Чонг - юноша на Манчестър Юнайтед, който сега играе в Шефийлд Юнайтед.

Той обаче не взе участие в квалификационните мачове заради контузия, което означава, че Кюрасао без звезди, без богата история и без да е футболна нация стигна до Мондиала.

Интересно е да се отбележи, че много от футболистите в националния отбор играят в нидерландското първенство. Логично, селекционерът също е нидерландец. И то доста известен - Дик Адвокат.

Също така Адвокат ще се превърне в най-възрастният наставник в историята на световно първенство. Той ще бъде на 78 години!

Кюрасао не само спечели своята квалификационна група, ами дори не записа и загуба в шестте си мача срещу Ямайка, Тринидад и Тобаго и Бермуда.

Така Карибската страна се превръща в четвъртият дебютант на Мондиал 2026 след Узбекистан, Йордания и Кабо Верде.