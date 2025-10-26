bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Къде е Ламин Ямал? Всички го търсят да го бият?

Полицията разтърва футболистите след Ел Класико

Къде е Ламин Ямал? Всички го търсят да го бият?
Reuters

Мачът между Реал Мадрид и Барселона, наричан от всички футболни фенове Ел Класико, винаги носи особен заряд и това си пролича в последния сблъсък.

Реал Мадрид победи с 2:1 в 262-ото издание на дербито, а след него се наложи полицията да се намеси, за да предотврати по-тежки сблъсъци между футболистите. 

А най-търсенияj за разправия след мача беше звездата на Барселона Ламин Ямал. Или, ако перифразираме българския филм "С деца на море": "Къде е Ямал? Всички го търсят да го бият!".

"Говори сега!"

Най-активни в скандала бяха Ямал и Винисиус.

Звездата на Реал се засили към младия си колега с думите "Говори сега!", след като Дани Карвахал му направи жест, че има голяма уста. 

Снимка: Reuters

Думите на бразилеца бяха отговор на изказванията на младока, че не се страхува от съперника и на обвиненията, че от Реал мамят и се оплакват от съдийството

В днешния мач 3 гола на Реал бяха отменени. 

Ламин Ямал взриви Ел Класико: Обвини Реал в измама и припомни 4:0! (ВИДЕО)

"Ела навън!"

Ямал обаче не се уплаши от враждебния "Бернабеу" и провокира допълнително Винисиус.

"Ела да се разберем отвън!", каза му 18-годишният футболист.

Според испанските медии, Ямал е засегнал и най-болезнената тема за колегата си от Реал Мадрид, като директно го е попитал "Ти защо не взе "Златната топка"?".

Снимка: Reuters

През 2024 г. Винисиус остана втори след Родри от Манчестър Сити. В началото на септември пък Ямал също завърши на второ място след Усман Дембеле от ПСЖ.

Полицията се намеси за кратко, за да сложи окончателен край на разправията. Няма данни Ямал и Винисиус да са изпълнили заканите си да се видят очи в очи извън стадиона. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

 
Тагове:

скандал полиция барселона Испания реал мадрид дерби ел класико златна топка винисиус ламин ямал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

VAR спаси Барселона от разгром на

VAR спаси Барселона от разгром на "Бернабеу"
От Втора лига до… втори във Висшата лига

От Втора лига до… втори във Висшата лига
Гришо: Копнеех да се завърна на корта

Гришо: Копнеех да се завърна на корта

Шампион по бокс загуби битката с рака

Шампион по бокс загуби битката с рака
Тервел и Малена Замфирови: Искат да махнат сноуборда, за да има медал за Африка

Тервел и Малена Замфирови: Искат да махнат сноуборда, за да има медал за Африка

Последни новини

VAR спаси Барселона от разгром на

VAR спаси Барселона от разгром на "Бернабеу"
Глътка въздух! ЦСКА направи Берое боксова круша!

Глътка въздух! ЦСКА направи Берое боксова круша!
Тервел и Малена Замфирови: Искат да махнат сноуборда, за да има медал за Африка

Тервел и Малена Замфирови: Искат да махнат сноуборда, за да има медал за Африка

От Втора лига до… втори във Висшата лига

От Втора лига до… втори във Висшата лига
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV