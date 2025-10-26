Къде е Ламин Ямал? Всички го търсят да го бият?

Мачът между Реал Мадрид и Барселона, наричан от всички футболни фенове Ел Класико, винаги носи особен заряд и това си пролича в последния сблъсък.

Реал Мадрид победи с 2:1 в 262-ото издание на дербито, а след него се наложи полицията да се намеси, за да предотврати по-тежки сблъсъци между футболистите.

А най-търсенияj за разправия след мача беше звездата на Барселона Ламин Ямал. Или, ако перифразираме българския филм "С деца на море": "Къде е Ямал? Всички го търсят да го бият!".

"Говори сега!"

Най-активни в скандала бяха Ямал и Винисиус.

Звездата на Реал се засили към младия си колега с думите "Говори сега!", след като Дани Карвахал му направи жест, че има голяма уста.

Снимка: Reuters

Думите на бразилеца бяха отговор на изказванията на младока, че не се страхува от съперника и на обвиненията, че от Реал мамят и се оплакват от съдийството.

В днешния мач 3 гола на Реал бяха отменени.

"Ела навън!"

Ямал обаче не се уплаши от враждебния "Бернабеу" и провокира допълнително Винисиус.

"Ела да се разберем отвън!", каза му 18-годишният футболист.

Според испанските медии, Ямал е засегнал и най-болезнената тема за колегата си от Реал Мадрид, като директно го е попитал "Ти защо не взе "Златната топка"?".

Снимка: Reuters

През 2024 г. Винисиус остана втори след Родри от Манчестър Сити. В началото на септември пък Ямал също завърши на второ място след Усман Дембеле от ПСЖ.

Полицията се намеси за кратко, за да сложи окончателен край на разправията. Няма данни Ямал и Винисиус да са изпълнили заканите си да се видят очи в очи извън стадиона.

