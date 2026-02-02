bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?

Футболна вражда

Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?

Династии от калибъра на Малдини са рядкост във футбола. Обикновено синовете свидетелстват за величието на бащите си само чрез фамилното си име. Но понякога е вярно и обратното, както е при семейство Холанд.

Алф Инге е имал кариера, която обещаваше много. Той играе за Манчестър Сити и националния отбор на Норвегия. Но ролята му на терена се оказва… болезнено кратка.

Кариерата на Холанд приключва преди той да навърши 30 години, а причината носи името Рой Кийн – един от най-бруталните и безпощадни футболисти в историята на английската Висша лига.

Началото в Англия

През 90-те Алф Инге пристига в Англия. В Нотингам Форест той е по-скоро в сянката на капитана Стюарт Пиърс. Следва договор с Лийдс.

През 1997 г. отборът от „Елънд Роуд“ среща Манчестър Юнайтед. Треньорите решават: Алф Инге ще е човекът, който да пази Кийн. Целта? Да ограничи капитана на Юнайтед и да го изкара извън ритъм.

От първата минута Кийн усеща постоянния натиск на норвежеца – не толкова с шпагатите, колкото с безмилостното преследване, блъскане и дърпане на фланелката.

В един момент Кийн опитва шпагат, но усуква коляното си. Болката е жестока, а резултатът - скъсани кръстни връзки и почти година извън терена. Алф Инге обаче мисли, че Кийн симулира.

Отмъщението идва

Години по-късно, през пролетта на 2001 г., Холанд-старши вече е в Манчестър Сити. Върхът на дългогодишното напрежение идва в дербито срещу Юнайтед. Няколко минути преди края на мача Рой Кийн се нахвърля върху него и го рита с бутонките в коляното. Изгонен, Кийн преди да напусне терена, крещи обидни думи, които Холанд никога не забравя.

Юнайтед унищожи Арсенал (ФАКТФАЙЛ+РЕЗУЛТАТИ)

Постигнатото наказание е първоначално скромно – три мача и глоба. Но след разследване (бел. ред. - Кийн сам признава в автобиографията си, че е чакал този момент умишлено), наказанията са сурови.

В подкаст по-късно ирландецът споделя без скрупули: „Мечтаех да го нараня.“

Краят на кариерата

За Алф Инге този момент е повратна точка. Коляното му никога не е същото. Серия от контузии бележи следващите години, а през лятото на 2003 г. норвежецът окача бутонките – едва на 29.

Снимка: Reuters

Гневът на Кийн не спира с бащата. Той неведнъж критикува Арлинг Холанд, наричайки го „разглезен“ и „играч с ниво на Чемпиъншип“.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

„Живеех с него – беше обсебен!“ Бивш съотборник взриви мита за Дейвид Бекъм
Тагове:

манчестър сити отмъщение манчестър юнайтед баща контузия рой кийн кариера скъсани връзки арлинг холанд алф инге

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)

Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)
Косата на Джарел Милър в нокаут по време на мач (ВИДЕО)

Косата на Джарел Милър в нокаут по време на мач (ВИДЕО)
„Знам, че ме гледат“: Сам, със снимка в ръце и сълзи в очите

„Знам, че ме гледат“: Сам, със снимка в ръце и сълзи в очите

Колко по-богат си тръгва Алкарас от Мелбърн и колко спечели Григор Димитров?

Колко по-богат си тръгва Алкарас от Мелбърн и колко спечели Григор Димитров?

Последни новини

Бандит и шампион: Историята на канадски сутеньор с пояс на WBC

Бандит и шампион: Историята на канадски сутеньор с пояс на WBC

"Моето вдъхновение е да стигна Григор Димитров"
Всеки ден му дава храна… докато не разбра кой е мъжът на гарата!

Всеки ден му дава храна… докато не разбра кой е мъжът на гарата!
Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)

Освирквания на „Бернабеу“! Мбапе спасява Реал от провал (ФАКТФАЙЛ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV