Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?

Династии от калибъра на Малдини са рядкост във футбола. Обикновено синовете свидетелстват за величието на бащите си само чрез фамилното си име. Но понякога е вярно и обратното, както е при семейство Холанд.

Алф Инге е имал кариера, която обещаваше много. Той играе за Манчестър Сити и националния отбор на Норвегия. Но ролята му на терена се оказва… болезнено кратка.

Кариерата на Холанд приключва преди той да навърши 30 години, а причината носи името Рой Кийн – един от най-бруталните и безпощадни футболисти в историята на английската Висша лига.

Началото в Англия

През 90-те Алф Инге пристига в Англия. В Нотингам Форест той е по-скоро в сянката на капитана Стюарт Пиърс. Следва договор с Лийдс.

През 1997 г. отборът от „Елънд Роуд“ среща Манчестър Юнайтед. Треньорите решават: Алф Инге ще е човекът, който да пази Кийн. Целта? Да ограничи капитана на Юнайтед и да го изкара извън ритъм.

От първата минута Кийн усеща постоянния натиск на норвежеца – не толкова с шпагатите, колкото с безмилостното преследване, блъскане и дърпане на фланелката.

В един момент Кийн опитва шпагат, но усуква коляното си. Болката е жестока, а резултатът - скъсани кръстни връзки и почти година извън терена. Алф Инге обаче мисли, че Кийн симулира.

Отмъщението идва

Години по-късно, през пролетта на 2001 г., Холанд-старши вече е в Манчестър Сити. Върхът на дългогодишното напрежение идва в дербито срещу Юнайтед. Няколко минути преди края на мача Рой Кийн се нахвърля върху него и го рита с бутонките в коляното. Изгонен, Кийн преди да напусне терена, крещи обидни думи, които Холанд никога не забравя.

Постигнатото наказание е първоначално скромно – три мача и глоба. Но след разследване (бел. ред. - Кийн сам признава в автобиографията си, че е чакал този момент умишлено), наказанията са сурови.

В подкаст по-късно ирландецът споделя без скрупули: „Мечтаех да го нараня.“

Краят на кариерата

За Алф Инге този момент е повратна точка. Коляното му никога не е същото. Серия от контузии бележи следващите години, а през лятото на 2003 г. норвежецът окача бутонките – едва на 29.

Снимка: Reuters

Гневът на Кийн не спира с бащата. Той неведнъж критикува Арлинг Холанд, наричайки го „разглезен“ и „играч с ниво на Чемпиъншип“.

