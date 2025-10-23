Каква е тайната на Челси? (ВИДЕО)

Под ръководството на Енцо Мареска Челси преживява Ренесанс спрямо предходните сезони и това се дължи на едно нещо - младите играчи.

Миналия сезон отборът спечели Лигата на конференциите, а през лятото триумфира в световното клубно първенство, разбивайки на финала носителя на Шампионската лига - ПСЖ с 3:0.

Тайната не е в парите, а в играчите

Откакто американецът Тод Боели купи Челси от Роман Абрамович, политиката за клуба много се промени. "Сините" купуват повече играчи, отколкото продават и харчат огромна сума пари.

Ако трябва да бъдем по-точни - около 1,5 милиарда паунда за трансфери, което е абсолютен рекорд за последните 3 години.

Снимка: Reuters

Много фенове са на мнение, че това са пари на вятъра. Трябва обаче да се погледне от другата страна - не колко пари се харчат, а за какво се харчат.

Челси купува главно млади играчи. Играчи, с които бъдещето на отбора да е в добри ръце. И това в момента се отплаща.

"Сините" се намират в добра форма и показват постоянство в играта си, а младите футболисти са водещи в отбора на Енцо Мареска. Тук дори няма да споменаваме Кол Палмър.

Снимка: Reuters

Ясен пример за това е срещата между Челси и Аякс в Шампионската лига. Лондончани разгромиха своя съперник с 5:1, а в двубоя играха 4 футболисти от академията - Трево Чалоба, Джос Ачеампонг, Реджи Уолш и Тайрик Джордж, който дори отбеляза.

Също така Еставао(18) и Марк Гую(19) се разписаха. А в стартовия състав имаше само 1 футболист на възраст над 24 години, което е красноречиво.

За първи път в историята на Шампионската лига трима тийнейджъри вкарват в един мач.

Снимка: Reuters

И това не е само за този мач. Ако погледнем през сезона до момента, Челси разчита само на млади футболисти и на такива от школата.

Въпреки че в мъжкия състав на "сините" фигурират над 30 имена, школата не е спряла да произвежда качествени таланти, които или са интегрирани в първия отбор, или са продадени на големи клубове.

Ако погледнем глобално, в много от големите отбори в света има поне по един играч от академията на лондонския гранд.

Арсенал - Деклан Райс

Снимка: Reuters

Барселона - Андреас Кристенсен

Милан - Фикайо Томори

Тотнъм - Доминик Соланке

Наполи - Били Гилмор

Манчестър Юнайтед - Мейсън Маунт

Снимка: Reuters

Ливърпул - Рио Нгумоа

Нюкасъл - Люис Хол, Тино Ливраменто

Кристъл Палас - Марк Гехи

Атлетико Мадрид - Конър Галахър

Манчестър Сити - Нейтън Аке

Снимка: Reuters

Фенербахче - Тами Ейбрахам

Нотингам Форест - Калъм Хъдсън-Одой, Омари Хътчинсън

Астън Вила - Иан Маатсен

Всички изброени отбори в момента играят в евротурнирите, а тези играчи са от изключително значение за тях.

Ето това нещо не е променило в политиката на Челси - развитието на играчи от академията, които се превръщат в звезди на световния футбол.

И макар при други мениджъри като Греъм Потър, Франк Лампард и Маурисио Почетино това да не проработи, сега явно Енцо Мареска има ясен план за действие.

Снимка: Reuters

В едно можем да сме сигурни - въпреки че Челси харчи много пари за трансфери - тези трансфери се оказват значими за бъдещето на отбора. А за школата не трябва да се притесняваме - тя винаги е произвеждала и ще продължава да произвежда добри играчи.

