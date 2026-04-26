Като на филм: Вратарят, който не изгоря, не се удави и не уби най-добрия си приятел

Сякаш съдбата пази Енвер Марич

Гледали ли сте спасяванията на Енвер Марич? Вероятно да, ако сте родени през 70-те години на ХХ век. 

За тези, които на го познават, той е легенда на националния отбор на вече несъществуващата Югославия. Играл е за родния си тим Вележ, както и за Шалке 04. Звездата му изгрява на световното първенство през 1974 г., когато благодарение и на рефлексите му, балканската страна стигна до четвъртфинал. 

Марич често е сочен за идол от тези след него под рамката на вратата. А в живота си той има три събития, които го карат да възкликне "Имам 4 рождени дни!"

Пожарът

Вратарят е роден в емблематичния за Босна и Херцеговина град Мостар. Там започва и неговата кариера. А и за малко да завърши неговия живот още в ранна детска възраст. 

"Като дете за първи път видях смъртта в очите. С брат ми играехме в един изоставен склад на криеница. Веднъж се скрих толкова добре, че той не можеше да ме открие. 

Тогава му хрумна да запали сандъците, за да ме подплаши и да изскоча. Аз се криех точно в тези сандъци. 

Добре, че наблизо мина една жена, викна за помощ и успяха да ме измъкнат. Дрехите ми вече бяха започнали да горят. Тогава се родих за втори път", разказва вратарят.

Реката

През 1970 г. Марич е бил считан за сигурно попълнение на Партизан. В Белград го чакали с отворени обятия, а той решил да прекара последните дни у дома в компанията на приятелите си.

Компанията се забавлявала с плуване в река Неретва.

"Познавах реката много добре в този участък - всеки камък, всеки бързей, всяко място, на което има водовъртеж. Изумяваха ме историите за някакви хора, които са се удавили в Неретва. И точно тази "смелост" за малко не ми изяде главата...

Някъде към обяд се бях отдалечил доста от брега и реката започна да ме завлича надолу. Помислих си "Край!". В този момент водата ме запрати пак на повърхността. И после пак ме повлече. Животът ми мина пред очите ми като на лента. Това беше знак, че започвам да се задушавам.

Дойдох на себе си след 2 часа, бях на брега. Естествено, не помнех нищо от случилото се. Приятелите ми помислили, че се шегувам. Когато обаче за втори път водата ме изхвърлила, те дошли и ме спасили. 

След това си обещах, че никога повече няма да плувам в Неретва. И до днес го спазвам!", казва той.

Пистолетът

Третата история, в която се намесва съдбата включва... опит за убийство на друг футболист - Салем Халилходжич.

"Бяхме под карантина през 1972 г. близо до Мостар. Като всяка карантина и тази беше скучна, играехме карти по цял ден. Веднъж от скука някой донесе стар пистолет в стаята. Почнахме да го разглеждаме и стигна и до моите ръце. Насочих го към Салем:
-Честно ли игра?
-Да!
-Не си!
-Честно играх!
-Кажи истината или ще стрелям!
-Истината ти казвам! 

За да го сплаша леко натиснах спусъка, а пистолетът взе, че гръмна. Салем залегна. За щастие куршумът прелетя над главата на най-добрият ми приятел. Вцепених се просто. 

И сега не мога да си представя какво щеше да стане", разказва Марич.

Легендарният балкански вратар не успя да избегне само едно - сърдечният удар, който го покоси през 2001 г. в дома му в Берлин. За щастие той успя да се възстанови, за да разкаже за своите своеобразни "прераждания".

