Килиан Мбапе: Не мога и не искам да се сравнявам с Кристиано Роналдо

Искам да следвам пътя си, заяви нападателят на Реал Мадрид

Reuters

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе спечели "Златната обувка" за най-добър голмайстор през миналия сезон, след като вкара 31 гола във всички турнири.

Сравненията с Кристиано Роналдо

След наградата Мбапе беше попитан дали може да се сравни с Кристиано Роналдо - легендарния голмайстор, който носеше фланелката на Реал Мадрид и стана водещ голмайстор на клуба за всички времена.

Снимка: Reuters

"Не знам какво да кажа на този въпрос. Всички знаят, че Роналдо е пример за Реал Мадрид, номер едно. Тук съм от една година, той беше девет. Не мога да се сравнявам с него и неговите постижения и не искам. Пътят ми е различен и искам да следвам пътя си. Да бъда споменат в същото изречение с Роналдо, за мен е източник на гордост. Просто мисля да следвам пътя си, да помогна на отбора да спечели всяка възможна титла", каза Мбапе след церемонията.

Класирането

Скандал в Ел Класико! Винисиус избухна:

Реал е на върха в класирането на Ла Лига със 27 точки, с пет повече от Барселона, а една от причините за това е отличното представяне на Мбапе, който вече е вкарал 11 гола във всички турнири.

Снимка: Reuters

