Кога Роналдо ще вкара гол №1000? AI знае отговора

Може да се случи по-скоро от очакваното

Кога Роналдо ще вкара гол №1000? AI знае отговора
Reuters

Гладът на Кристиано Роналдо за голове няма скоро да бъде заситен. На 40, суперзвездата продължава да подобрява рекорди с Ал Насър и националния отбор на Португалия, а в момента най-актуалният въпрос е: Кога ще вкара историческите 1000?

Според изкуствения интелект, това може да се случи по-скоро от очакваното.

Първият в историята: Кристиано Роналдо мина милиард

AI дава прогноза

Според AI, Роналдо може да постигне изключителните 1000 кариерни гола между август и септември 2026 г., малко след световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

В момента Кристиано има 949 попадения за клуб и родина и се нуждае от 51, за да достигне голямата цел.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Алгоритъмът се позовава на настоящата му форма в Саудитска Арабия, средната честота на отбелязване на голове, и международния календар на Португалия. Ако задържи честотата на отбелязани голове за мач от последните си две години, номер 1000 може да бъде вкаран през първата половина на сезон 2026/27.

"Семейството ме умолява да спра, но все още имам страст. Да се състезавам с по-млади футболисти ме мотивира. Искам да продължавам да се наслаждавам на футбола и да оставя своя отпечатък", каза наскоро 5-кратният носител на "Златната топка".

Роналдо няма спирка, подобри още един феноменален рекорд

Изкуственият интелект може да прогнозира дати, но едно е сигурно: когато Кристиано Роналдо отбележи своя гол номер 1000, целият футболен свят ще му се поклони до земята.

