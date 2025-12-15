bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Крадецът, който ограби Донарума, се самоуби в затвора!

Трагичен епилог

Крадецът, който ограби Донарума, се самоуби в затвора!
Reuters

Случаят с обира в дома на италианския вратар Джанлуиджи Донарума имаше трагичен епилог, след като един от крадците се е самоубил в затвора.

Le Parisien съобщи, че 21-годишен мъж, един от крадците в дома на вратаря, е отнел живота си. Когато охраната пристигнала в килията му, го намерила обесен на решетките на прозореца.

Веднага били извикани медици, които се опитали да го реанимират, но момчето не могло да бъде спасено.

Разследването показа, че момчето е било просто „пионка“ в ръцете на организаторите на грабежа, а според разследващите органи, лидерът на престъпната група е упражнявал натиск и насилие върху него в продължение на месеци.

Пеп Гуардиола прибира Донарума

Инцидентът е юли 2023 г. и е станал в осми район в Париж, където е къщата на италианския страж.

След ужасяващия инцидент Донарума и жена му Алесия бяха откарани в болница, а щетите от обира бяха оценени тогава на около половин милион евро.

