Ламин Ямал преди Ел Класико: Страх? Оставих го в парка (ВИДЕО)

Ламин Ямал е напълно готов за Ел Класико. Часове преди голямото испанско дерби с Реал Мадрид, младата звезда на Барселона сподели видео в социалните мрежи с интересно послание.

"Всичко е за семейството и за квартала"

Във видеото Ямал твърди, че всичко, което прави, е за бъдещето, а всеки гол е важен за семейството и квартала.

"Играчът, който идва от квартала, не се състезава за слава, а за бъдещето. Той не играе за светлината на прожекторите, но за да не се налага никога да се връща.

Истинското напрежение не е на терена, а в очите на онези, които никога не са спирали да вярват в него.

El vídeo que ha subido Lamine Yamal en su Instagram a horas de El Clásico pic.twitter.com/V8ZUU1F0WM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 25, 2025

И когато вкарва гол, не празнува за себе си, а защото знае, че този гол може да промени всичко – за него, за семейството му и за квартала му.

Страх? Оставих го в парка, изчезна отдавна", добави Ямал в социалните мрежи в късните съботни часове.

Снимка: Reuters

Припомняме ви, че през последните няколко дни младокът направи някои противоречиви изказвания, които доведоха до голямо напрежение между него и Реал Мадрид.

Кралския клуб е лидер в Ла Лига с 24 точки, а каталунците са втори с 22.

