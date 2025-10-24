Ламин Ямал взриви Ел Класико: Обвини Реал в измама и припомни 4:0! (ВИДЕО)

Барселона отново разпали страстите преди Класико, но този път не на терена, а пред камерите. Ламин Ямал, звездата на каталунския клуб, даде интервю, което вече се коментира като едно от най-откровените и провокативни в историята на медийните сблъсъци между Барса и Реал.

Събитието се проведе в рамките на медийната лига, създадена от Жерар Пике – своеобразен „медиен терен“, където играчи, блогъри и журналисти се изправят един срещу друг в дуели, подобни на истински мачове. Този път опонент на Ямал бе Порсинос, отбор, воден от известния блогър и голям фен на Реал – Ибай Лянос.

Порсинос е не просто тим от медийната лига – той е символ на фенската култура на Реал, с претенции за тактическа изобретателност и склонност към провокации. Лянос е известен със своите живи стриймове, в които често говори за „задкулисни истории“ от света на футбола и не се бои да обиди Барса. Именно затова сблъсъкът между Ямал и Лянос се очакваше с огромен интерес – феновете знаят, че думите могат да бъдат също толкова опасни, колкото ударите по терена.

Водещият: „Порсинос ви напомня ли за Мадрид?“

Ямал (без колебание): „Разбира се! Те винаги мамят и после се оплакват.“

Лянос се опита да включи Пике в дебата, но Ямал не му остави никакво пространство за маневри:

Ямал: „Ще видим, ще видим…“

Снимка: Reuters

След това словесният сблъсък между Ямал и Лянос бързо прерасна в истински дуел, с препратки към минали победи и провокации: Ламин: „Не си мисли, че ще загубим.“

Ибай: „Но все пак трябва да вкараш гол на „Бернабеу“.

Ламин: „Значи вече вкарах там, забрави ли?“

Ибай: „Да, но ще вкараш ли в неделя?“

Ламин: „Какво мислиш?“

Ибай: „Пффф, не знам. Но ще бъде трудно на „Бернабеу“.

Пике (на заден план, тихо): „Не и за Барса.“

Ламин (с усмивка, почти шепот): „Последния път резултатът беше 4:0, така че…“

Смехът на Пике и дръзките намеци на Ямал оставиха впечатление, че Барса вече играе психологически мач – не само на терена, но и в умовете на противника.

Ямал (финално): „Не съм казал, че ще бъде същото… но определено би било хубаво.“

Тези думи предизвикаха буря в социалните мрежи. Феновете на Реал започнаха да се питат дали Порсинос и Лянос ще устоят на психологическата атака на Барса, или Ел Класико ще се превърне в поредния кошмар за Кралския клуб...

Най-големият мач в Испания е тази неделя, 26 октомври от 17:15 ч. на "Бернабеу".

