Ламин Ямал спира да дава автографи!

Звездата на Барселона Ламин Ямал със сигурност има милиони почитатели по света. Само на 18 години той вече е сред асовете на световния футбол, а появата му където и да е предизвиква вълнение.

Младият испанец обаче може да разочарова доста свои почитатели и да спре да им подписва картички и фланелки.

А причината са... пари.

Договорът

Според медиите в Испания, Ямал скоро ще финализира доста солиден договор със сайт, в който се продават артикули с неговия оригинален автограф.

Младият футболист ще спре да подписва тениски и картички на фенове, които го причакват пред базата или на стадиона, тъй като по този начин ще свали цените на предлаганите артикули.

Снимка: Reuters

Той няма да отказва снимки.

Сделки

Ламин Ямал - втори в класацията за "Златната топка", е изключително търсен като рекламно лице.

Той вече подписа договори с Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami и Nesquik.

По данни на "Форбс", той прибира по 10 млн. евро на година от рекламни кампании. Те се прибавят към заплатата му, която е 33 млн. евро на година.

Това поставя Ямал на десета позиция сред най-добре платените футболисти.

