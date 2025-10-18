bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ламин Ямал спира да дава автографи!

Ламин Ямал спира да дава автографи!
Reuters

Звездата на Барселона Ламин Ямал със сигурност има милиони почитатели по света. Само на 18 години той вече е сред асовете на световния футбол, а появата му където и да е предизвиква вълнение. 

Младият испанец обаче може да разочарова доста свои почитатели и да спре да им подписва картички и фланелки.

А причината са... пари. 

Договорът

Според медиите в Испания, Ямал скоро ще финализира доста солиден договор със сайт, в който се продават артикули с неговия оригинален автограф. 

Младият футболист ще спре да подписва тениски и картички на фенове, които го причакват пред базата или на стадиона, тъй като по този начин ще свали цените на предлаганите артикули.

Снимка: Reuters

Той няма да отказва снимки. 

Сделки

Ламин Ямал - втори в класацията за "Златната топка", е изключително търсен като рекламно лице. 

Той вече подписа договори с Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami и Nesquik.

По данни на "Форбс", той прибира по 10 млн. евро на година от рекламни кампании. Те се прибавят към заплатата му, която е 33 млн. евро на година. 

Това поставя Ямал на десета позиция сред най-добре платените футболисти. 

На 18: Ламин Ямал нахлу при най-богатите във футбола

