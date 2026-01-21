Легенда на Юнайтед в траур. Намериха брат му мъртъв!

Огромна трагедия сполетя един от емблематичните футболисти на Манчестър Юнайтед от близкото минало и добър приятел на Димитър Бербатов - Неманя Видич.

Брат му Душан е бил намерен мъртъв в Белград.

Трагедията разтърси Сърбия и повдигна редица въпроси.

Малко информация

Дори медиите отвъд Калотина се затрудняват да разкажат за живота на Душан Видич.

Информацията са смъртта му е оскъдна, като се знае, че той е починал в столицата. Бившият футболист също не коментира до момента.

Дори в активните си години като футболист на Цървена звезда, Спартак Суботица, Спартак Москва, Манчестър Юнайтед и Интер, Видич не говори много за семейството си. Те пък не обичат да се показват в медиите.

Снимка: Getty Images

Знае се, че Душан е по-голям от именития си брат и двамата заедно са започнали да тренират футбол в школата на Йединство Ужице. Починалият никога не се е занимавал професионално със спорт. Двамата произлизат от бедно семейство. Баща им Драголюб е работник в завода в Ужице, а майка им Зора работи в банка.

За последно Видич бе видян в компанията на сър Алекс Фъргюсън на мача на Юнайтед срещу Сити, в който "червените дяволи" победиха с 3:0.

Успехите

Неманя Видич е един от най-успешните сръбски футболисти. Той приключи с професионалната си кариера през 2016 г. като шампион на Сърбия и Черна гора, както и като петкратен първенец на Англия с Манчестър Юнайтед.

През сезон 2007/2008 Видич спечели и Шампионска лига с "червените дяволи".

С националния тим на Сърбия има 56 мача.

Снимка: Getty Images

