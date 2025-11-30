Легендарен футболист страда от рядко заболяване

Краката му бавно се превръщат в буквата „О“. Лекарите – хора, виждали стотици човешки трагедии – този път мълчат. Пред тях е Джанлука Дзамброта. Железният защитник, световният шампион....

На 48 години легендата изведнъж се оказа пленник на рядко заболяване – варусна деформация, състояние, което изкривява крайниците. Краката се раздалечават в коленете и тялото сякаш рисува болезнено буква „О“.

„Чудо е, че изобщо можеше да ходи“, казват лекарите.

Първата крачка към спасението е направена

Дзамброта сам публикува снимки от болничната стая. „Благодаря на професор Зафанини и неговия екип“, написа той в социалните мрежи след сложната операция със стволови клетки. Болестта му бавно и тихо опустошава ставите. Първата крачка към спасението е направена, но пътят напред е дълъг, признава самият той.

Феновете му изпращат хиляди послания. Той не може да отговори на всички, но ги чете.

Това е човек, който е покорил света — Ювентус, Барселона, Милан, Италия, световната титла от 2006. И все пак днес той воюва не за трофей, а за правото да стъпи уверено на два крака.

Изигра 98 мача за италианския национален отбор, а след това се пробва и в треньорска кариера, която далеч не е толкова успешна, колкото футболната му. За последно работи в Китай през 2018 г.

