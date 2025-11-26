bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Живеех на пейка… Марадона ме спаси"

Дон Диего му даде всичко – включително и последните думи, които промениха живота му

Пиетро Пузоне крачи в тъмнината някога шампион с Наполи през 1987 г. и най-близък приятел на Марадона, а после — „бездомен, изгубен, погълнат от зависимост“. Напуснах футбола на 27. Всички казваха, че имам талант, но не можех да го осъществя… Излязох от тунела благодарение на семейството и бившите си съотборници.“

Пет години след смъртта на Дон Диего той помни онзи 25 ноември 2020 г.: Току-що бях приключил дългия си болничен престой. Гледах телевизия, когато изведнъж съобщиха новината. Не можех да повярвам; плаках от мъка. За мен Диего беше като брат.“

"На терена беше гений, извън него — джентълмен"

Пузоне израства в младежкия тим на адзурите“. Дебютира през 1982 г. срещу Чезена. През 1984 г. пристига Марадона. Нежно ме наричаше Педро… На терена беше гений, извън него джентълмен.“ Най-яркият пример е благотворителният мач в Ачера. Семейство Куарто имат нужда от 64 милиона лири за операция: Не успяхме да съберем сумата...

Диего написа чек, за да покрие останалото.“ В калта Марадона вкарва два гола, дори ми даде капитанската лента“, а едно попадение отбелязано с ръка е отменено.

Извън терена бяха неразделни

На терена двамата рядко се засичат: Той беше най-добрият футболист в света, аз млад мъж, който мислеше само за забавления... Пропусках всички възможности.“ Но извън терена бяха неразделни. В един почивен ден взехме неговото Ферари и тръгнахме за Рим... Видях сирени. Помислих, че ще ни глобят. Вместо това полицаите поискаха снимка с Диего.“

Снимка: Getty Images

Понякога дори нямали пари за бензин: Обичахме да танцуваме и да се забавляваме. С Диего знаеш кога ще излезеш, но не и кога ще се върнеш. Диего нямаше нужда да тренира. Печелеше мачове сам. Пътуват до Аржентина за сватбата на Марадона, после и до Лас Вегас: Паспортът на Диего беше изтекъл… Хорхе Китершпилер се обади на човек от щаба на Рейгън. Някои неща се случваха само с Марадона…“

Бях бездомен

След Скудетото с Наполи Пузоне играе в Катания, Специя и Иския, но животът му тръгва надолу: Прекомерна популярност, лесни пари и пороци. Не бях подготвен.“ Зависимостите го смазват: Допреди няколко години живеех на пейка... Бях бездомен.“

Снимка: Getty Images

Как се връща? Благодарение на любовта и подкрепата на семейството, приятелите, бившите съотборници. И Диего.“ Последните му думи към него никога няма да забрави: Пиетро, трябва да се спасиш!“ Ако съм тук, това е и заради него. Отгоре… не ме изостави...“

