Пиетро Пузоне крачи в тъмнината — някога шампион с Наполи през 1987 г. и най-близък приятел на Марадона, а после — „бездомен, изгубен, погълнат от зависимост“. „Напуснах футбола на 27. Всички казваха, че имам талант, но не можех да го осъществя… Излязох от тунела благодарение на семейството и бившите си съотборници.“

Пет години след смъртта на Дон Диего той помни онзи 25 ноември 2020 г.: „Току-що бях приключил дългия си болничен престой. Гледах телевизия, когато изведнъж съобщиха новината. Не можех да повярвам; плаках от мъка. За мен Диего беше като брат.“

"На терена беше гений, извън него — джентълмен"

Пузоне израства в младежкия тим на „адзурите“. Дебютира през 1982 г. срещу Чезена. През 1984 г. пристига Марадона. „Нежно ме наричаше Педро… На терена беше гений, извън него — джентълмен.“ Най-яркият пример е благотворителният мач в Ачера. Семейство Куарто имат нужда от 64 милиона лири за операция: „Не успяхме да съберем сумата...

Диего написа чек, за да покрие останалото.“ В калта Марадона вкарва два гола, „дори ми даде капитанската лента“, а едно попадение — отбелязано с ръка — е отменено.

Извън терена бяха неразделни

На терена двамата рядко се засичат: „Той беше най-добрият футболист в света, аз — млад мъж, който мислеше само за забавления... Пропусках всички възможности.“ Но извън терена бяха неразделни. „В един почивен ден взехме неговото Ферари и тръгнахме за Рим... Видях сирени. Помислих, че ще ни глобят. Вместо това полицаите поискаха снимка с Диего.“

Снимка: Getty Images

Понякога дори нямали пари за бензин: „Обичахме да танцуваме и да се забавляваме. С Диего знаеш кога ще излезеш, но не и кога ще се върнеш. Диего нямаше нужда да тренира. Печелеше мачове сам. Пътуват до Аржентина за сватбата на Марадона, после и до Лас Вегас: „Паспортът на Диего беше изтекъл… Хорхе Китершпилер се обади на човек от щаба на Рейгън. Някои неща се случваха само с Марадона…“

Бях бездомен

След Скудетото с Наполи Пузоне играе в Катания, Специя и Иския, но животът му тръгва надолу: „Прекомерна популярност, лесни пари и пороци. Не бях подготвен.“ Зависимостите го смазват: „Допреди няколко години живеех на пейка... Бях бездомен.“

Снимка: Getty Images

Как се връща? „Благодарение на любовта и подкрепата на семейството, приятелите, бившите съотборници. И Диего.“ Последните му думи към него никога няма да забрави: „Пиетро, трябва да се спасиш!“ „Ако съм тук, това е и заради него. Отгоре… не ме изостави...“

