Ливърпул в криза: Този мениджър ли ще смени Арне Слот?

Залозите започнаха...

Reuters

Ливърпул е в тежка криза - 6 загуби в последните 7 мача във всички турнири. И по нищо не личи, че скоро шампионите ще намерят отново правилната рецепта за успех.

Късно снощи мърсисайдци загубиха с 0:3 от Кристъл Палас  за Карабао Къп. Арне Слот заложи на доста експериментален състав, но въпреки това започнаха слухове за негова смяна.

Собствениците на клуба от "Фенуей Спортс Груп" са уволнили само трима мениджъри - и нито един от 2015 г. Със спечелването на Висшата лига миналия сезон, по нищо не изглежда Слот да се чувства застрашен.

Снимка: Reuters

Фаворитът на букмейкърите

И все пак, в различни медии на Острова се пише, че ако се стигне до смяна, букмейкърите имат изявен фаворит за нов мениджър на мърсисайдци. Става дума за наставника на Кристъл Палас - Оливер Гласнер.

Палас победиха Ливърпул три пъти от началото на сезона - за Къмюнити шийлд, във Висшата лига, а вече и в Карабао Къп.

По-рано през кампанията Гласнер бе спряган за Манчестър Юнайтед, но поне засега постът на Рубен Аморим е спасен след няколкото поредни победи.

Австриецът е в последната година от договора си на "Селхърс парк".

Снимка: Reuters

Втори с най-големи шансове за мястото на Арне Слот е Андони Ираола - мениджър на втория във Висшата лига Борнемут. Трети в списъка е Зинедин Зидан.

Какво следва за Ливърпул?

Ливърпул е отборът с най-много поражения от всички клубове в Топ 5 първенствата на Европа от 27 септември насам.

Програмата на шампиона на Англия обаче не изглежда лека, като следват мачове с Астън Вила, Реал Мадрид и Манчестър Сити. През миналия сезон Ливърпул в рамките на една седмица победи Реал и Сити с по 2:0, а сега съдбата предоставя шанс за реванш.

Тагове:

