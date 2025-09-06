Луис Енрике се преби с велосипед! Оперират го!

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике бе приет по спешност в болница и беше опериран.

Това потвърдиха от клуба, като дадоха и повече подробности за състоянието на специалиста, който изведе парижани до триумф в Шампионската лига през сезон 2024/2025.

Енрике е в стабилно състояние, но със счупена ключица. Той е пострадал при... падане от велосипед.

Състоянието

"След инцидент с велосипед в петък, старши треньорът на ПСЖ Луис Енрике беше прегледан от спешна помощ и ще се подложи на операция заради фрактура на ключицата.

Клубът изразява пълната си подкрепа и му желае бързо възстановяване", написаха парижани в каналите си в социалните мрежи.

Енрике е любител на велосипедите, като прилага този метод за тренировки и в отборите, в които работи. Такова занимание имаше с испанския национален отбор през 2022 г.

Той кара любителски и в 8-дневен веломаратон от 700 км в Южна Африка през 2023 г. и успя да завърши.

Енрике като треньор

Испанецът е сочен за един от най-добрите треньори в съвременния футбол.

Той е бил начело на Барселона, Рома, Селта и националния тим на Испания преди да акостира в Пари Сен Жермен през 2023 г.

Енрике е двукратен шампион на Испания и Франция, има и два триумфа в Шампионската лига - с Барса и ПСЖ.

Със сигурност огромно отражение в кариерата и живота му имаше трагедията от 2019 г., когато дъщеря му загуби битката с рака.

