Луис Енрике се преби с велосипед! Оперират го!

Треньорът на ПСЖ претърпял инцидент на пътя

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике бе приет по спешност в болница и беше опериран. 

Това потвърдиха от клуба, като дадоха и повече подробности за състоянието на специалиста, който изведе парижани до триумф в Шампионската лига през сезон 2024/2025. 

Енрике е в стабилно състояние, но със счупена ключица. Той е пострадал при... падане от велосипед. 

"След инцидент с велосипед в петък, старши треньорът на ПСЖ Луис Енрике беше прегледан от спешна помощ и ще се подложи на операция заради фрактура на ключицата.

Клубът изразява пълната си подкрепа и му желае бързо възстановяване", написаха парижани в каналите си в социалните мрежи.

Енрике е любител на велосипедите, като прилага този метод за тренировки и в отборите, в които работи. Такова занимание имаше с испанския национален отбор през 2022 г.

Той кара любителски и в 8-дневен веломаратон от 700 км в Южна Африка през 2023 г. и успя да завърши. 

Испанецът е сочен за един от най-добрите треньори в съвременния футбол. 

Той е бил начело на Барселона, Рома, Селта и националния тим на Испания преди да акостира в Пари Сен Жермен през 2023 г. 

Енрике е двукратен шампион на Испания и Франция, има и два триумфа в Шампионската лига - с Барса и ПСЖ. 

Със сигурност огромно отражение в кариерата и живота му имаше трагедията от 2019 г., когато дъщеря му загуби битката с рака

