Майстор на спорта: 75-годишен се връща в големия футбол (ВИДЕО)

Легендата на Криля Советов Валериан Панфилов е готов за гостуването на Рубин Казан

Майстор на спорта: 75-годишен се връща в големия футбол (ВИДЕО)

Руският Криля Советов картотекира 75-годишен футболист. С фланелката на тима от Самара се завръща легендата Валериан Панфилов, съобщава официалният сайт на клуба.

И това не е просто жест или пиар ход. Левият бек вече тренира със съотборниците си и ще пътува за утрешното гостуване на Рубин Казан от 11-ия кръг на Висшата лига.

Панфилов получава доживотен договор, както и екип със символичния номер 75.

Мачове за СССР

"Валериан възобновява кариерата си в Криля Советов. Легендата вече проведе занимание с първия състав и ще бъде на разположение срещу Рубин", се посочва в официалното съобщение.

Панфилов е част от тима в два периода - 1969-1979 и 1981-1982. След края на втория си престой спира с футбола.

Статистиката му е внушителна - 413 мача и 49 гола. В момента е член на Борда на директорите и ръководи отдела за връзки с ветераните. Има двубои за националния отбор на СССР и е удостоен със званието Майстор на спорта.

