Маскирани нахлуха в къщата на Стърлинг. Той ги посрещна с нож!

Цялото семейство на футболиста е било вътре

Маскирани нахлуха в къщата на Стърлинг. Той ги посрещна с нож!
Getty Images

Ужасяваща вечер е преживял бившият английски национал Рахим Стърлинг преди дни! 

Домът на футболиста е бил обект на грабеж от маскирани лица, а той и семейството му, в това число и децата му, са били вътре

В напрегнатия момент Стърлинг е реагирал веднага и сам е опитал да защити най-близките си с... нож в ръка. 

Крадци

Смята се, че домът на 30-годишния полузащитник на Челси е бил набелязан от група, която обира къщите на футболистите, докато те са на терена. 

Крадците обаче явно не са наясно, че Стърлинг от началото на сезона не попада сред избраниците на мениджъра Енцо Мареска след като приключи отдаването му под наем в Арсенал. 

Снимка: Getty Images

Футболистът бил вкъщи, заедно с годеницата си Пейдж и четирите им деца. В опит да ги защити, той се изправил пред маскираните натрапници с нож в ръка. 

Полицията

Веднага на място пристигнали представители на полицията. Не се съобщава дали крадците са задигнали нещо или Стърлинг ги е уплашил. 

Снимка: Getty Images

Ясно е обаче, че футболистът и семейството му са добре. 

Това е вторият път, в който домът на футболиста е обект на влизане с взлом. През 2022 г., докато играеше за Англия на световното първенство в Катар, къщата му отново бе разбита. Тогава той реши изненадващо да се върне в родината. 

Тогава от къщата му бяха задигнати вещи на стойност около 7 млн. паунда, а за кражбата бе арестуван 23-годишният Емилиано Кроси. Той бе осъден на 19 месеца затвор. 

Снимка: Getty Images

