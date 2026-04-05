bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Мирча Луческу е в кома

Тревожни новини от Букурещ

Мирча Луческу е в кома
Reuters

Легендарният наставник Мирча Луческу е в медикаментозна кома.

80-годишният специалист получи инфаркт, ден след като се оттегли като треньор на румънския национален отбор заради влошеното си здраве. Тревожната новина съобщи „Libertatea“, позовавайки се на изявление от Университетската болница в Букурещ.

В момента състоянието му е критично. Ситуацията се е усложнила през изминалата нощ. От лечебното заведение съобщават, че Луческу остава в интензивно отделение, а клиничното му състояние продължава да буди сериозни притеснения.

Той бе приет в болница с аритмия преди отбора да замине за контролата със Словакия, загубена с 0:2 във вторник.

В четвъртък Румънската футболна федерация информира, че Луческу е подал оставка като треньор на националния отбор.

Кариера

Сред най-уважаваните и успешни специалисти е в историята на европейския футбол. Част от най-големите си успехи той постига начело на Шахтьор Донецк.

В началото на февруари той бе приет по спешност в болница в Букурещ след усложнение от грип.

С 35 трофея в кариерата си, Луческу е третият най-успешен треньор в историята на футбола, след Алекс Фъргюсън (49 трофея) и Пеп Гуардиола (40).

Тагове:

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV