Мохамед Салах подпали Турция!

Статии
Отбори
Няма намерени резултати за "Реал"
2
0
1
0
0
2
3
0
1
0
2
1
3
3
3
1
2
0
1
1
2
0
Трансферната бомба на лятото е факт - третият в Турция Трабзонспор спечели наддаването за легендата на Ливърпул Мохамед Салах. Египтянинът вече е в Турция, където го чакаха стотици.
Салах ще получава годишна заплата от 17 милиона евро по силата на двугодишен договор, като към това се добавят и бонуси за постигнати резултати, които могат да достигнат 5 милиона евро, което ще го направи най-високоплатеният футболист в европейския футбол!
Източници посочват, че споразумението включва и получаване на процент от приходите от продажбата на екипи. Египетската звезда ще носи екип с номер 61 в Трабзонспор.
Пирамида на брега на Черно море непосредствено до стадиона на Трабзон. Така от клуба се похвалиха, че очакват суперзвездата. Той бе желан и от Бешикташ, но до договор така и не се стигна.
На световното първенство в САЩ, Мексико и Канада Салах и "фараоните" стигнаха до 1/8-финалите, където бяха елиминирани от бъдещия финалист Аржентина.
За последно Салах носи екипа на Ливърпул. За гранда от "Анфийлд" той има 257 гола и 123 асистенции в 441 мача във всички турнири. Носил е екипите още на Ал Мокавлун, Базел, Челси, Фиорентина и Рома. Има 121 мача и 68 гола за Египет.
Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google