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Мохамед Салах подпали Турция!

Дадоха му 17 милиона на година и №61 в Трабзонспор

Мохамед Салах подпали Турция!
 Снимка: Instagram
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Трансферната бомба на лятото е факт - третият в Турция Трабзонспор спечели наддаването за легендата на Ливърпул Мохамед Салах. Египтянинът вече е в Турция, където го чакаха стотици.

Салах ще получава годишна заплата от 17 милиона евро по силата на двугодишен договор, като към това се добавят и бонуси за постигнати резултати, които могат да достигнат 5 милиона евро, което ще го направи най-високоплатеният футболист в европейския футбол!

Пари

Източници посочват, че споразумението включва и получаване на процент от приходите от продажбата на екипи. Египетската звезда ще носи екип с номер 61 в Трабзонспор.

Пирамида на брега на Черно море непосредствено до стадиона на Трабзон. Така от клуба се похвалиха, че очакват суперзвездата. Той бе желан и от Бешикташ, но до договор така и не се стигна.

На световното първенство в САЩ, Мексико и Канада Салах и "фараоните" стигнаха до 1/8-финалите, където бяха елиминирани от бъдещия финалист Аржентина.

Икона

За последно Салах носи екипа на Ливърпул. За гранда от "Анфийлд" той има 257 гола и 123 асистенции в 441 мача във всички турнири. Носил е екипите още на Ал Мокавлун, Базел, Челси, Фиорентина и Рома. Има 121 мача и 68 гола за Египет.

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