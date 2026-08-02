Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Легендата, която падна от Стоичков, разкри тежката си диагноза Глен Хисен страда от Паркинсон

Един от най-емблематичните шведски футболисти от 80-те години - Глен Хисен, разкри, че живее с болестта на Паркинсон. Бившият защитник на Ливърпул и капитан на националния отбор призна за диагнозата, след като зрители забелязали треперенето на ръката му в телевизионна реклама.

60-годишният Хисен говори открито за състоянието си пред списание Hunt. „Приемам лекарства три-четири пъти на ден. Не е опасно, но трябва да се лекува“, споделя той.

Болестта на Паркинсон е хронично неврологично заболяване, което най-често се проявява с тремор, мускулна скованост и забавени движения.

Легендарният бранител не крие, че треперенето се появява най-вече в напрегнати ситуации.

„Не съм от хората, които се тревожат за такива неща. Нямам проблем с това. Ако около мен има много хора, ръцете ми треперят малко, но иначе всичко е наред“, казва той.

След края на кариерата си Хисен остана едно от най-популярните лица в шведския футбол - работеше като телевизионен анализатор, участваше в риалити формати и рекламни кампании. Днес той продължава да гледа оптимистично на живота и е убеден, че диагнозата няма да го спре.

Българската връзка

Името на Глен Хисен е добре познато и на българските фенове. Преди да сложи капитанската лента на Швеция на ръката си и да стъпи на терена на митичния "Анфийлд", той беше част от състава на ИФК Гьотеборг - един от най-силните европейски отбори през 80-те години.

Именно срещу този шведски гранд Христо Стоичков прави един от първите си големи мачове. На 14 юни 1986 г. бъдещата легенда вкарва и двата гола за Средец при престижната победа с 2:0 над ИФК Гьотеборг в турнира Интертото.

Няколко месеца по-късно шведите печелят Купата на УЕФА за втори път в историята си, а Хисен продължава възхода си към английския футбол и статута на една от най-големите звезди на Швеция.

В състава на ЦСКА тогава са още: Йордан Филипов, Недялко Младенов, Ангел Червенков, Александър Чавдаров, Сашо Борисов, Васил Тинчев, Лъчо Танев, Костадин Янчев, Красимир Ковачев и Любослав Пенев.