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Винисиус се е разбрал с отбор от Висшата лига!

Договорил е дори личните си условия

Винисиус се е разбрал с отбор от Висшата лига!
 Снимка: Reuters

Звездата на бразилския национален отбор и Реал Мадрид Винисиус Жуниор ще напусне "Бернабеу" това лято, а следващата му дестинация в кариерата може да бъде английският шампион Арсенал.

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Британският „Sun“, както и няколко други медии, съобщиха, че Вини е договорил лични условия с „артилеристите“.

Стойността на Винисиус в момента се оценява на невероятните 140 милиона евро, но все още не е известно колко пари е готов да плати Арсенал.

Бразилецът е изиграл 375 мача за „кралете“ досега, в които е отбелязал 128 гола и е дал 100 асистенции.

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