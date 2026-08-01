Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Винисиус се е разбрал с отбор от Висшата лига! Договорил е дори личните си условия Снимка: Reuters

Звездата на бразилския национален отбор и Реал Мадрид Винисиус Жуниор ще напусне "Бернабеу" това лято, а следващата му дестинация в кариерата може да бъде английският шампион Арсенал.

Британският „Sun“, както и няколко други медии, съобщиха, че Вини е договорил лични условия с „артилеристите“.

Стойността на Винисиус в момента се оценява на невероятните 140 милиона евро, но все още не е известно колко пари е готов да плати Арсенал.

Бразилецът е изиграл 375 мача за „кралете“ досега, в които е отбелязал 128 гола и е дал 100 асистенции.