Моуриньо към Йозил: Всички в Милан и Интер спаха с гаджето ти!

Футболният свят помни Месут Йозил като един от най-талантливите плеймейкъри на своето поколение.

Но зад успехите му стои и една от най-емблематичните истории от времето му в Реал Мадрид — конфликтът с Жозе Моуриньо, породен от личен скандал.

Президентът на Кралския клуб Флорентино Перес разкри години по-късно какво е довело до напрежението между германеца и прочутия португалец.

Отвори му очите

Според него, всичко започнало, когато Йозил се влюбил до уши в модела Аида Йеспика. Влюбен и разсеян, младият футболист започнал да показва по-слаба форма — и тогава Моуриньо решил да му „отвори очите“.

„Йозил беше лудо влюбен в модел от Милано. Казал му: "Синко, целият Милан, целият Интер и всички треньори са спали с приятелката ти!" След това Месут веднага се раздели с нея,“ споделя Перес в свое интервю.

По думите му, след скандала Месут променил напълно начина си на живот — прекратил връзката, дистанцирал се от нощния живот и се фокусирал върху футбола. По-късно намерил истинското си щастие до шведско-турската актриса Амина Гюлше, с която днес има две деца.

Вътрешен мир

След епохата в Мадрид, Йозил игра за Арсенал, Фенербахче и Башакшехир, преди да сложи край на кариерата си през март 2023 г. — по собствено желание, „в името на вътрешния мир“.

С националния отбор на Германия той е световен шампион през 2014 г., но историята с Моуриньо остана като едно от най-коментираните събития зад кулисите на „белия балет“.