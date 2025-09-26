Моуриньо побесня! Пари, лъжи и истините за Бенфика

Откакто Жозе Моуриньо пое Бенфика миналата седмица, медиите се надпреварват да спекулират с подробностите около договора му. Разбира се, заплатата му е в центъра на вниманието, а появилите се цифри предизвикаха истински фурор, според немския вестник Bild.
Португалските медии наскоро съобщиха, че Моу ще спечели изумителна сума в Лисабон. Твърди се, че тя ще бъде 16 милиона евро бруто през първата година и 18 милиона евро през втората.
Бенфика официално отрече гореспоменатите цифри, а Специалния не чака дълго, за да се изкаже самият той. След мача срещу Рио Аве (1:1), двукратният победител в Шампионската лига (бел. ред. - 2004 г. с Порто и 2010 г. с Интер) и бивш треньор на Реал Мадрид гневно отговори на въпроси за заплатата си на пресконференция.
„Ако бях останал вкъщи до края на сезона, щях да печеля повече, отколкото в Бенфика. Толкова е просто“, бесен бе Моуриньо. "Не съм тук безплатно, но на практика съм на червено. А защо? Защото обичам да работя. Липсваше ми да се боря за това, за което се бори Бенфика. За титлата! Не можех да направя това в Рома, във Фенербахче също... Това е уникална възможност за мен като треньор и като човек. Да седя вкъщи не е за мен.“
Харизматичният треньор беше уволнен от турския гранд Фенербахче в края на август. Според местните медии той е получил обезщетение от цели 15 милиона евро, което обяснява твърденията му, че е щял да бъде по-добре финансово, ако си беше „останал вкъщи“.
Моуриньо завърши монолога си с ясно послание към всички, които разпространяват дезинформация. „Да тестваш себе си, да поемаш рискове, да печелиш, да губиш, да си велик един ден и много лош на следващия...
Това са нещата, които ме движат и ме изтласкват от зоната ми на комфорт. Ако една лъжа се повтори достатъчно пъти, хората вярват, че е истина. В този случай има само една истина: ако бях останал вкъщи до юли, щях да печеля повече, отколкото в Бенфика.“
