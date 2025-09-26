Моуриньо побесня! Пари, лъжи и истините за Бенфика

Откакто Жозе Моуриньо пое Бенфика миналата седмица, медиите се надпреварват да спекулират с подробностите около договора му. Разбира се, заплатата му е в центъра на вниманието, а появилите се цифри предизвикаха истински фурор, според немския вестник Bild.

Португалските медии наскоро съобщиха, че Моу ще спечели изумителна сума в Лисабон. Твърди се, че тя ще бъде 16 милиона евро бруто през първата година и 18 милиона евро през втората.

Бенфика официално отрече гореспоменатите цифри, а Специалния не чака дълго, за да се изкаже самият той. След мача срещу Рио Аве (1:1), двукратният победител в Шампионската лига (бел. ред. - 2004 г. с Порто и 2010 г. с Интер) и бивш треньор на Реал Мадрид гневно отговори на въпроси за заплатата си на пресконференция.

"Липсваше ми да се боря за титла"

„Ако бях останал вкъщи до края на сезона, щях да печеля повече, отколкото в Бенфика. Толкова е просто“, бесен бе Моуриньо. "Не съм тук безплатно, но на практика съм на червено. А защо? Защото обичам да работя. Липсваше ми да се боря за това, за което се бори Бенфика. За титлата! Не можех да направя това в Рома, във Фенербахче също... Това е уникална възможност за мен като треньор и като човек. Да седя вкъщи не е за мен.“

Харизматичният треньор беше уволнен от турския гранд Фенербахче в края на август. Според местните медии той е получил обезщетение от цели 15 милиона евро, което обяснява твърденията му, че е щял да бъде по-добре финансово, ако си беше „останал вкъщи“.

Да си велик един ден и много лош на следващия...

Моуриньо завърши монолога си с ясно послание към всички, които разпространяват дезинформация. „Да тестваш себе си, да поемаш рискове, да печелиш, да губиш, да си велик един ден и много лош на следващия...

Това са нещата, които ме движат и ме изтласкват от зоната ми на комфорт. Ако една лъжа се повтори достатъчно пъти, хората вярват, че е истина. В този случай има само една истина: ако бях останал вкъщи до юли, щях да печеля повече, отколкото в Бенфика.“

