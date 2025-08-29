Жозе Моуриньо - шампионът по неустойки

Когато говорим за емблематични фигури в историята на футбола, няма как да не споменем Жозе Моуриньо. Само 14 месеца след като застана начело на Фенербахче обаче, Специалния бе уволнен.

Причината: "фенерите" не успяха да се класират за основната фаза на Шампионска лига, след като отстъпиха с 0:1 на Бенфика в плейофите.

Контрактът на Моуриньо беше до лятото на 2026 г. Това означава, че Фенербахче може и да загуби, но легендарният специалист остава в познатата си роля на победител.

Шампион по неустойки

Фенербахче става петият клуб, който ще плати неустойка на Моуриньо. Турският тим дължи на португалеца 15 млн. евро заради предсрочно прекратяване на контракта му.

До този момент само Челси, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Рома бяха платили около 90 млн. евро за освобождаването му. Сумата ще набъбне до невероятните 105 млн. евро, при това – само компенсации!

В Топ 10... 4 пъти

Специалния е единственият в историята, чието име фигурира 4 пъти в Топ 10 на рекордьорите по неустойки. Той заема второ, трето, пето и осмо място в своеобразната класация.

През 2007 г. Челси плати на Моу 20.7 млн. евро, за да напусне отбора, а през 2018 г. същото направи и Манчестър Юнайтед, но извади от банковата си сметка 22.6 млн. евро. Четири години по-късно Тотнъм бе принуден да олекне с 18.4 млн. евро, а днес Фенербахче обедня с 15 млн. евро.

Най-скъпото обезщетение е това на Антонио Конте. Италианецът се раздели с Челси през 2018 г. срещу 30.2 млн. евро.

Топ 10

1. АНТОНИО КОНТЕ – 30.2 млн. евро, платена от Челси (2018)

2. ЖОЗЕ МОУРИНЬО – 22.6 млн. евро, платена от Манчестър Юнайтед (2018)

3. ЖОЗЕ МОУРИНЬО – 20.7 млн. евро, платена от Челси (2007)

4. ЛОРАН БЛАН – 19.6 млн. евро, платена от Пари Сен Жермен (2016)

5. ЖОЗЕ МОУРИНЬО – 18.4 млн. евро, платена от Тотнъм (2021)

6. ЛУИС ФЕЛИПЕ СКОЛАРИ – 15.6 млн. евро, платена от Челси (2009)

7. ФАБИО КАПЕЛО – 15.4 млн. евро, платена от нац. отбор на Русия (2015)

8. ЖОЗЕ МОУРИНЬО – 15 млн. евро, платена от Фенербахче (2025)

9. ТОМАС ТУХЕЛ – 14.9 млн. евро, платена от Челси (2022)

10. ГРЕЪМ ПОТЪР – 14.9 млн. евро, платена от Челси (2023)

Докато беше наставник на Фенербахче, Моуриньо бе осмият най-добре платен мениджър за 2025 г. с годишно възнаграждение от 10.6 млн. евро. Лидер е треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне с 29.9 млн. евро годишна заплата.

