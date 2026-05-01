На 100 км от тук: Футболисти бутат закъсала на терена линейка (ВИДЕО)

А вътре - футболист с натрошен крак

Само на 100 км от България - в румънското градче Волунтари съвсем близо до Букурещ, футболистите на един втородивизионен тим влязоха в международните агенции.

Причината не е някой феноменален гол или отиграване, което спира дъха. 

Играчите на местния Волунтари и гостуващия Бихор Орадеа, трябваше да... бутат линейка. А вътре в нея имаше пострадал футболист. 

Дерби и дъжд

Мачът между двата тима се игра вчера, 30 април, под проливния дъжд във Волунтари. 

В самия край на срещата, когато домакините вече бяха оформили победата си с 2:1, футболистът на Волунтари Александру Гит бе фаулиран жестоко. Кракът му беше счупен на две места, а болката беше адска. 

Естествено, наложи се той да бъде изведен от терена с линейка. 

Спешният автомобил обаче имаше огромни проблеми с влизането на терена заради локвите, а ситуацията нямаше как да се подобри и след като Гит беше натоварен в нея. 

Затова се наложи... футболистите да бутат!

С тяхна помощ - на играчи и от двата тима, Гит бе изкаран от тревата и закаран в болница. 

И у нас

У нас преди няколко години също имаше проблем с линейка на мач. През 2022 г., по време на мача Славия - ЦСКА, пострада Георги Петков.

Емблематичният вратар си "глътна езика", а вратата на линейката се отвори трудно

Случаят от Румъния поразително напомня и на такъв от Бразилия преди 8 години, когато се наложи футболистите на Васко да Гама и Фламенго също да бутат. 

