bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

На 39 години, но още ги унижава: Меси направи немислимото в САЩ!

&quot;Златна обувка&quot; и рекорд

На 39 години, но още ги унижава: Меси направи немислимото в САЩ!
Reuters

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси за пореден път доказа, че времето не може да го спре. С 29 гола в 28 мача легендата на Интер Маями спечели „Златната обувка“ на MLS за сезон 2025, изпреварвайки конкурентите Денис Буанга и Сам Съридж, които завършиха с по 24 попадения.

Освен головете, световният шампион записа и впечатляващите 19 асистенции, превръщайки се в безспорен лидер по принос за своите съотборници.

Хеттрик

С това постижение Меси вписа още едно историческо отличие в кариерата си — той е първият играч на Интер Маями, който печели наградата, както и първият аржентинец след Валентино Кастеланос (2021, Ню Йорк Сити), успял да я завоюва. Решаващият момент дойде в последния кръг, когато тимът от Слънчевия щат гостуваше на Нaшвил. След ранно изоставане с 1:2, Меси поведе обрат с хеттрик – голове в 34', 63' (от дузпа) и 81', а междувременно Балтазар Родригес и Теласко Сеговия оформиха крайното 5:2 за отбора от Флорида.

Общо през сезона Меси е с реализирани 37 гола в 43 мача, което е изключително постижение за 39-годишен играч. С представянето си той не само върна Интер Маями сред водещите отбори (3-то място с 65 точки), но и се приближи до това да бъде избран за MVP на Лигата за втори път, след като вече спечели приза през 2024 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Кога Роналдо ще вкара гол №1000? AI знае отговора
 
Тагове:

награда рекорд лионел меси златна обувка асистенции Интер Маями Денис Буанга Сам Съридж

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кога Роналдо ще вкара гол №1000? AI знае отговора

Кога Роналдо ще вкара гол №1000? AI знае отговора

Синът на Ел Пистолеро става български национал?

Синът на Ел Пистолеро става български национал?
Малена Замфирова спечели виртуалната Световна купа по сноуборд

Малена Замфирова спечели виртуалната Световна купа по сноуборд
Официално: Приеха великия Димитър Каров в Залата на славата на волейбола

Официално: Приеха великия Димитър Каров в Залата на славата на волейбола

"Такъв човек рядко се ражда": Последно сбогом с Иван Зафиров (ВИДЕО)

Последни новини

"Такъв човек рядко се ражда": Последно сбогом с Иван Зафиров (ВИДЕО)
Малена Замфирова спечели виртуалната Световна купа по сноуборд

Малена Замфирова спечели виртуалната Световна купа по сноуборд
Кога Роналдо ще вкара гол №1000? AI знае отговора

Кога Роналдо ще вкара гол №1000? AI знае отговора

Грозно: Прекратиха мач в Белгия след изцепка на фен (ВИДЕО)

Грозно: Прекратиха мач в Белгия след изцепка на фен (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV