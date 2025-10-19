На 39 години, но още ги унижава: Меси направи немислимото в САЩ!

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси за пореден път доказа, че времето не може да го спре. С 29 гола в 28 мача легендата на Интер Маями спечели „Златната обувка“ на MLS за сезон 2025, изпреварвайки конкурентите Денис Буанга и Сам Съридж, които завършиха с по 24 попадения.

Освен головете, световният шампион записа и впечатляващите 19 асистенции, превръщайки се в безспорен лидер по принос за своите съотборници.

Хеттрик

С това постижение Меси вписа още едно историческо отличие в кариерата си — той е първият играч на Интер Маями, който печели наградата, както и първият аржентинец след Валентино Кастеланос (2021, Ню Йорк Сити), успял да я завоюва. Решаващият момент дойде в последния кръг, когато тимът от Слънчевия щат гостуваше на Нaшвил. След ранно изоставане с 1:2, Меси поведе обрат с хеттрик – голове в 34', 63' (от дузпа) и 81', а междувременно Балтазар Родригес и Теласко Сеговия оформиха крайното 5:2 за отбора от Флорида.

Общо през сезона Меси е с реализирани 37 гола в 43 мача, което е изключително постижение за 39-годишен играч. С представянето си той не само върна Интер Маями сред водещите отбори (3-то място с 65 точки), но и се приближи до това да бъде избран за MVP на Лигата за втори път, след като вече спечели приза през 2024 г.

