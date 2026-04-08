„Не мога да си тръгна като страхливец!“ Последното интервю на Мирча Луческу

В последните месеци легендата три пъти влиза в болница

БГНЕС

Легендарният румънски треньор Мирча Луческу почина във вторник на 80-годишна възраст, а преди по-малко от месец даде последното си интервю.

Преди дни Луческу колабира по време на тренировка на румънския национален отбор и беше откаран по спешност в болница, където лекарите се бориха за живота му до последния момент. Той обаче не успя да излезе като победител от този мач.

Говори пред The Guardian

"Когато лекарите ми казаха, че мога да продължа да бъда треньор, се съсредоточих върху това, което трябва да направя за Румъния. Не съм в най-добрата си форма, така че щях да се пенсионирам, ако имаше друг вариант. Но не мога да си тръгна като страхливец. Трябва да вярваме в шансовете си за класиране на световното първенство", откровен е Луческу пред The Guardian.

През последните месеци Луческу е бил в болница три пъти. И от болничната стая той е поддържал тесен контакт с играчите и треньорския щаб, анализирайки мачовете на Турция, който беше съперник на Румъния в полуфиналния плейоф за участие на Мондиал 2026.

"Да ни критикуват без омраза"

"Бях много изненадан да видя как нещата се бяха променили, откакто се върнах на пейката. Комплиментите стават все по-трудни напоследък, нали? Шегувам се, разбира се, но бих искал тези, които ни критикуват, да погледнат целия контекст и да бъдат обективни, без омраза... Радвам се за играчите. Те достигнаха това ниво при изключително трудни обстоятелства. Продължиха да играят в клубове по целия свят, от Китай до страните от Персийския залив, в по-ниските европейски лиги и в румънското първенство. Опитват се да се адаптират и да изградят име.

Точно както всички румънци, които работят извън нашите граници. Ще играем в Турция в невъзможна атмосфера. Познавам я отвътре и отвън, това е стадионът на Бешикташ. Не знам дали има начин да се успокои шумът, който ще се вдигне. Ще трябва да обясня на моите момчета, тези, които никога не са играли в Турция, какво ги очаква там", каза преди месец треньорът. В крайна сметка отборът на Винченцо Монтела победи северните ни съседи с 1:0.

Кой беше Мирча Луческу?

Мирча Луческу е роден на 29 юли 1945 г. в Букурещ. Започва да играе футбол в Динамо Букурещ, за който играе повече от 250 мача като крило и в този клуб оставя най-дълбоката следа като играч. Също така, като футболист, той отбелязва 9 гола в 64 мача за румънския национален отбор.

Луческу прекарва първото десетилетие от треньорската си кариера на пейката на Румъния и Динамо, като и двата ръководи в продължение на 5 години. След това заминава за Италия, където ръководи Пиза, Бреша, Реджана и Интер Милано, в края на 20-ти век се завръща в родината си и сяда на пейката на Рапид от Букурещ.

Мирча Луческу е в кома

Следва още един престой зад границата и в Турция работи като треньор на грандовете Галатасарай и Бешикташ, а след това от 2004 до 2016 г. сяда на пейката на Шахтьор Донецк, с когото печели осем титли на шампиона на Украйна, няколко национални купи и Суперкупи, както и най-важния трофей в историята на клуба - Купата на УЕФА.

След Шахтьор Луческу ръководи Зенит, турския национален отбор, Динамо Киев и накрая националния отбор на Румъния.

