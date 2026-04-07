Бог да го прости: Румъния се сбогува със своя треньор №1

Румъния се сбогува със своя най-титулуван футболен треньор. Мирча Луческу почина на 80-годишна възраст.

Новината беше потвърдена от Университетската болница за спешна помощ в Букурещ. Смъртта е настъпила във вторник около 20:30 часа.

"Г-н Мирча Луческу беше един от най-титулуваните румънски футболисти и треньори, първият, който класира националния отбор на Румъния на Европейско първенство през 1984 г. Цели поколения румънци израснаха с неговия образ в сърцата си като национален символ. Бог да го прости!", се казва в съобщението, изпратено от болничното заведение.

Трети по трофеи

Луческу получи инфаркт преди няколко дни. Той бе приет в болница с аритмия преди отборът да замине за контролата със Словакия, загубена с 0:2 във вторник.

Специалистът е сред най-уважаваните и успешни в историята на европейския футбол. Част от най-големите си успехи той постига начело на Шахтьор Донецк.

С 35 трофея в кариерата си, Луческу е третият най-успешен треньор в историята на футбола. Преди него са само Алекс Фъргюсън (49 трофея) и Пеп Гуардиола (40).