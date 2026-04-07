Бог да го прости: Румъния се сбогува със своя треньор №1

Мирча Луческу почина на 80-годишна възраст

Румъния се сбогува със своя най-титулуван футболен треньор. Мирча Луческу почина на 80-годишна възраст.

Новината беше потвърдена от Университетската болница за спешна помощ в Букурещ. Смъртта е настъпила във вторник около 20:30 часа.

"Г-н Мирча Луческу беше един от най-титулуваните румънски футболисти и треньори, първият, който класира националния отбор на Румъния на Европейско първенство през 1984 г. Цели поколения румънци израснаха с неговия образ в сърцата си като национален символ. Бог да го прости!", се казва в съобщението, изпратено от болничното заведение.

Трети по трофеи

Луческу получи инфаркт преди няколко дни. Той бе приет в болница с аритмия преди отборът да замине за контролата със Словакия, загубена с 0:2 във вторник.

Специалистът е сред най-уважаваните и успешни в историята на европейския футбол. Част от най-големите си успехи той постига начело на Шахтьор Донецк.

С 35 трофея в кариерата си, Луческу е третият най-успешен треньор в историята на футбола. Преди него са само Алекс Фъргюсън (49 трофея) и Пеп Гуардиола (40).

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Христо Стоичков уговаря Барса за откриването на

Христо Стоичков уговаря Барса за откриването на "Армията"
Защити ли БФС Кабаков? Играта с ръка на Лапеня била дискусионна

Защити ли БФС Кабаков? Играта с ръка на Лапеня била дискусионна
Близо ли е краят!? Гришо аут от Топ 100!

Близо ли е краят!? Гришо аут от Топ 100!

"Кристиано Роналдо ще плаче на световното"

Последни новини

Известните празнуват! Прокълнатият Аарън Рамзи спря с футбола

Известните празнуват! Прокълнатият Аарън Рамзи спря с футбола
Христо Стоичков уговаря Барса за откриването на

Христо Стоичков уговаря Барса за откриването на "Армията"
Защити ли БФС Кабаков? Играта с ръка на Лапеня била дискусионна

Защити ли БФС Кабаков? Играта с ръка на Лапеня била дискусионна
Близо ли е краят!? Гришо аут от Топ 100!

Близо ли е краят!? Гришо аут от Топ 100!
