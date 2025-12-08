bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Неймар ляга под ножа заради Бразилия

Неймар ляга под ножа заради Бразилия
Този сезон се очертава като един от най-драматичните за Неймар. След завръщането си в Сантос през януари, той изигра решаваща роля за отбора си, който се спаси от изпадане след ожесточена битка в последните кръгове на бразилското първенство.

Победaта през уикенда срещу Крузейро пък гарантира и участие във втория по сила турнир в Южна Америка- Копа Судамерикана.

Въпреки болката

През годините Неймар неведнъж е доказвал своите качества в някои от най-големите отбори в Европа. Контузиите, от друга страна, винаги са били враг номер едно на 33-годишния нападател.

Пет гола и една асистенция в последните четири мача, докато изпитва сериозна болка в коляното. Това е рискът, който Неймар бе готов да поеме от любов към клуба, дал старт на кариерата му.

"Дойдох за това, да опитам да помогна по най-добрия възможен начин. Бяха трудни седмици за мен. Благодаря на всички, които бяха до мен. Ако не бяха те, нямаше да играя мачовете заради контузията в коляното", коментира Ней.

Голямата цел

Запитан за бъдещите му планове Неймар заяви: "Ще се подложа на операция сега, защото имам мисия, над която искам да се фокусирам, и тя е световното първенство през 2026 г."

Бомба от Бразилия: Анчелоти задраска Неймар!

През октомври селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти обяви, че нападателят трябва да се възстанови напълно и да бъде във форма, за да получи повиквателна за Мондиала следващото лято в САЩ, Канада и Мексико.

Феновете в социалните мрежи са категорични: "Ако Неймар успее, това ще бъде победа за футбола."

