Бомба от Бразилия: Анчелоти задраска Неймар!

След месеци на спекулации и надежди, епохата на Неймар в бразилския национален отбор изглежда е към своя край. По информация на UOL Esporte, Карло Анчелоти е взел категорично решение – звездата на Бразилия няма да бъде част от състава за следващото световно първенство.

Съмненията на Анчелоти

От месеци в бразилската преса се обсъжда състоянието на Ней, който така и не успя да се възстанови напълно след поредица тежки контузии. Въпреки усилията му да се върне във форма, треньорският щаб на Бразилия не вярва, че нападателят може да достигне нивото, което се изисква за участие на най-големия футболен форум.

Снимка: Reuters

Журналистът Родриго Матос от UOL съобщава, че Анчелоти е финализирал списъка си с играчи, като Неймар не фигурира сред избраните. Решението е било продиктувано от резултатите на физическите тестове и дългосрочния анализ на представянето му през последните месеци.

Формата

Подробности разкрива и друг журналист от UOL - Педро Лопес, който твърди, че екипът на Анчелоти внимателно е наблюдавал Неймар след завръщането му в Саудитска Арабия.

„Треньорският щаб смята, че физическите показатели на Неймар са далеч под изискваното за националния отбор. За да има дори минимален шанс да се върне, той ще трябва да постигне значително подобрение през следващите месеци“, казва Лопес.

Снимка: Getty Images

Това потвърждава опасенията, че дългите периоди извън терена и натрупаните контузии – особено травмите на глезена и коляното – са оставили трайна следа в кондицията на 32-годишния нападател.

Феновете

Решението на Анчелоти предизвика бурни реакции сред бразилските фенове. Част от тях настояват звездата да бъде включен поне като резервен вариант, подчертавайки огромния му опит и влиянието му върху отбора.

Други обаче подкрепят италианеца, вярвайки, че националният отбор трябва да гледа към бъдещето – към новото поколение таланти като Винисиус, Родриго и Ендрик.

Снимка: Reuters

Освен физическата форма, има и други пречки. Статутът му на суперзвезда усложнява ситуацията. Източници, близки до щаба, твърдят, че е малко вероятно той да приеме ролята на резервен играч, което може да създаде напрежение в съблекалнята.

Анчелоти, известен с дисциплината и баланса в екипите си, предпочита да избегне подобен риск в навечерието на Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада.

Краят на една ера

Всичко сочи, че времето на Неймар с бразилския национален отбор е приключило. От дебюта си през 2010 г. насам той изигра над 125 мача и стана един от най-резултатните играчи в историята на Селесао.

Снимка: Reuters

Но сега за първи път от години може да наблюдава националния отбор не от терена, а по телевизията...

