bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Бомба от Бразилия: Анчелоти задраска Неймар!

Отваря се нова страница

Бомба от Бразилия: Анчелоти задраска Неймар!
БГНЕС

След месеци на спекулации и надежди, епохата на Неймар в бразилския национален отбор изглежда е към своя край. По информация на UOL Esporte, Карло Анчелоти е взел категорично решение звездата на Бразилия няма да бъде част от състава за следващото световно първенство.

Съмненията на Анчелоти

От месеци в бразилската преса се обсъжда състоянието на Ней, който така и не успя да се възстанови напълно след поредица тежки контузии. Въпреки усилията му да се върне във форма, треньорският щаб на Бразилия не вярва, че нападателят може да достигне нивото, което се изисква за участие на най-големия футболен форум.

Снимка: Reuters

Журналистът Родриго Матос от UOL съобщава, че Анчелоти е финализирал списъка си с играчи, като Неймар не фигурира сред избраните. Решението е било продиктувано от резултатите на физическите тестове и дългосрочния анализ на представянето му през последните месеци.

Формата

Подробности разкрива и друг журналист от UOL - Педро Лопес, който твърди, че екипът на Анчелоти внимателно е наблюдавал Неймар след завръщането му в Саудитска Арабия.

Бащата на Неймар: Контузиите му не са от излизане с момичета

Треньорският щаб смята, че физическите показатели на Неймар са далеч под изискваното за националния отбор. За да има дори минимален шанс да се върне, той ще трябва да постигне значително подобрение през следващите месеци“, казва Лопес.

Снимка: Getty Images

Това потвърждава опасенията, че дългите периоди извън терена и натрупаните контузии особено травмите на глезена и коляното са оставили трайна следа в кондицията на 32-годишния нападател.

Феновете

Решението на Анчелоти предизвика бурни реакции сред бразилските фенове. Част от тях настояват звездата да бъде включен поне като резервен вариант, подчертавайки огромния му опит и влиянието му върху отбора.

Други обаче подкрепят италианеца, вярвайки, че националният отбор трябва да гледа към бъдещето към новото поколение таланти като Винисиус, Родриго и Ендрик.

Снимка: Reuters

Освен физическата форма, има и други пречки. Статутът му на суперзвезда усложнява ситуацията. Източници, близки до щаба, твърдят, че е малко вероятно той да приеме ролята на резервен играч, което може да създаде напрежение в съблекалнята.

Сълзите на Неймар, писмото на сина му и оставката на треньора след 0:6

Анчелоти, известен с дисциплината и баланса в екипите си, предпочита да избегне подобен риск в навечерието на Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада.

Краят на една ера

Всичко сочи, че времето на Неймар с бразилския национален отбор е приключило. От дебюта си през 2010 г. насам той изигра над 125 мача и стана един от най-резултатните играчи в историята на Селесао.

Снимка: Reuters

Но сега за първи път от години може да наблюдава националния отбор не от терена, а по телевизията...

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Неймар се възмути след

Тагове:

Бразилия световно първенство форма карло анчелоти контузии състав неймар съблекалня

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)

Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)
Горещи битки в Лига Европа: дербита от Дания до Турция тази вечер по VOYO.BG

Горещи битки в Лига Европа: дербита от Дания до Турция тази вечер по VOYO.BG
Жозе Моуриньо пак е безпомощен в Шампионската лига (ВИДЕО)

Жозе Моуриньо пак е безпомощен в Шампионската лига (ВИДЕО)

"Свраките" летят високо в Европа (ВИДЕО)
Брюж спря Барселона, португалец подобри рекорд на Бекъм (ВИДЕО)

Брюж спря Барселона, португалец подобри рекорд на Бекъм (ВИДЕО)

Последни новини

Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)

Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)
След 41 години: Европа пак събира Форест и Щурм Грац

След 41 години: Европа пак събира Форест и Щурм Грац
Лудогорец търси отмъщение в Будапеща (ВИДЕО)

Лудогорец търси отмъщение в Будапеща (ВИДЕО)
Горещи битки в Лига Европа: дербита от Дания до Турция тази вечер по VOYO.BG

Горещи битки в Лига Европа: дербита от Дания до Турция тази вечер по VOYO.BG
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV