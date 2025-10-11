Нещата не са толкова гладки в леглото на Бекъм

Да, Дейвид Бекъм е суперзвезда – чаровен, успешен и с тяло, което кара фенките да въздъхват по целия свят. Но дори звездите имат свои ежедневни предизвикателства. Виктория Бекъм сподели, че не всичко в спалнята на двойката е съвършен.

„Дори Дейвид Бекъм хърка! Аз използвам тапи за уши. Не е въпрос на комфорт – те са необходими,“ призна Виктория. И ако се чудите дали разделното спане е вариант – не е. Трябва да се търпи, да се приспособяваш… или да се „въоръжиш“ с тапи.

И вечерите им? Не толкова романтични, колкото си мислим. Понякога гледат телевизия – „Кралят на Тълса“ със Силвестър Сталоун – или слушат подкасти. Виктория предпочита трилъри, а Дейвид често се отпуска за кратка дрямка.

Дейвид Бекъм е една от най-емблематичните фигури на английския спорт. През 2003 г. 50-годишният баща на три момчета и едно момиче получава Орден на Британската империя за заслуги към футбола.

Дейвид е едно от най-големите футболни открития на сър Алекс Фъргюсън, част от прочутия „Клас на '92“. С Манчестър Юнайтед той става 6 пъти шампион на Англия, 2 пъти печели Купата на ФА, а през 1999 става носител на требъл, когато получава и наградата на УЕФА за Най-добър играч в Европа. През 2003 година той преминава в Реал Мадрид, където става глобална икона и извън футбола.

През 1997 г. той, заедно с Гари Невил, гледа клип на популярната тогава английска момичешка група "Спайс Гърлс". Погледът му спира върху Пош Спайс - Виктория Адамс, която е винаги елегантна, добре облечена, в крак с модата.

"Един ден ще се оженя за нея!", казва тогава Бекс, като че ли на шега, въпреки че това се случи на 4 юли 1999 г. на пищна и нетрадиционна церемония в замъка Лътрелстаун в Ирландия.

