Неверният Швайнщайгер след шока в Братислава: Сърцето ми е разбито...

Германската футболна легенда Бастиан Швайнщайгер, който заряза бившата 1 в тениса Ана Иванович заради българката Силва Капитанова, разкритикува националния си отбор след шокиращата им загуба от Словакия с 0:2 в първия мач от квалификациите за световното първенство.

Отборът на Юлиан Нагелсман беше победен в Братислава, което предизвика гняв сред бившия халф на Байерн и Манчестър Юнайтед.

Съжалявам, но нито за една минута от мача не вярвах, че ще спечелим. Това е тежък удар. Бяхме наистина лоши. Нямахме добри подавания и не бяхме никаква заплаха за противника“, критикува Швайни.

Той беше особено впечатлен от реакцията на феновете след мача.

Трябва да си спомня за последния път, когато видях германски фенове да освиркват играчите си. Това ми разби сърцето. Трябва да сме щастливи, ако се класираме за световното първенство, но ако играем така, както играхме днес...“, изрази загриженост германският ветеран.

