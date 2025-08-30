bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Нюкасъл обяви рекорден трансфер, пътят на Исак към Ливърпул е открит

Германският национал е готов за подвизи по английските терени

Нюкасъл обяви рекорден трансфер, пътят на Исак към Ливърпул е открит
gettyimages

Рекордната сделка за Нюкасъл вече е факт. "Джордитата" обявиха привличането на нападателя на Щутгарт Ник Волтемаде.

Клубът от едноименния английски град не разкри подробности, но се твърди, че Волтемаде е подписал договор до юни 2031 година, а Нюкасъл е платил трансферна сума между 69 и 78 милиона британски лири.

Нов рекорд

Сумата подобрява досегашния рекорд на Нюкасъл от 63-те милиона британски лири, които клубът плати за нападателя Александър Исак преди три години.

Снимка: gettyimages

"Това е голяма стъпка в живота ми да напусна Германия, но всички ме приеха толкова добре и вече се чувствам като част от семейството. Имам наистина добро чувство от разговора със старши треньора, че това е правилното място за мен, където да намеря най-доброто си ниво", каза Волтемаде, към когото имаше интерес от редица клубове, сред които и германският колос Байерн Мюнхен.

Кой е Ник Волтемаде?

23-годишният германски национал започна кариерата си във Вердер Бремен, преди да премине в Щутгарт миналото лято и бързо да се утвърди като един от най-добрите нападатели в Бундеслигата.

С Волтемаде Щутгарт спечели Купата на Германия миналия сезон. Той е сред избраниците на Юлиан Нагелсман за предстоящите световни квалификации през септември.

Снимка: gettyimages

"Той е силен в много аспекти - има страхотни технически способности и се е доказал като реална заплаха в една от най-добрите лиги в Европа - но също така е все още на възраст, в която има много място за развитие и растеж тук", каза мениджърът на Нюкасъл Еди Хау.

„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак

Надежда за Исак

Пристигането на Волтемаде в Нюкасъл потенциално отваря вратата за напускането на Александър Исак. Шведският голмайстор отказа да играе за "джордитата" в опит да премине в Ливърпул. Мърсисайдци отправиха оферта от 110 милиона британски лири, която бе отхвърлена от Нюкасъл. Очаква се обаче тимът на Арне Слот да опита още веднъж да вземе Исак преди затварянето на трансферния прозорец.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол ливърпул щутгарт нюкасъл трансфер Александър Исак рекорден трансфер ник волтемаде

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Марин Петков се разбра с отбор в Италия

Марин Петков се разбра с отбор в Италия

"Отвратително": Мъж открадна шапка от ръцете на млад тенис фен (ВИДЕО)
България атакува световното с 10 дебютанти

България атакува световното с 10 дебютанти

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Пенев, Туньо и Балъков в Барса

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Пенев, Туньо и Балъков в Барса
Звезда на Барселона виси за България

Звезда на Барселона виси за България

Последни новини

България атакува световното с 10 дебютанти

България атакува световното с 10 дебютанти

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Пенев, Туньо и Балъков в Барса

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Пенев, Туньо и Балъков в Барса
Звезда на Барселона виси за България

Звезда на Барселона виси за България

"Отвратително": Мъж открадна шапка от ръцете на млад тенис фен (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV