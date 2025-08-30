Нюкасъл обяви рекорден трансфер, пътят на Исак към Ливърпул е открит

Рекордната сделка за Нюкасъл вече е факт. "Джордитата" обявиха привличането на нападателя на Щутгарт Ник Волтемаде.

Клубът от едноименния английски град не разкри подробности, но се твърди, че Волтемаде е подписал договор до юни 2031 година, а Нюкасъл е платил трансферна сума между 69 и 78 милиона британски лири.

Нов рекорд

Сумата подобрява досегашния рекорд на Нюкасъл от 63-те милиона британски лири, които клубът плати за нападателя Александър Исак преди три години.

Снимка: gettyimages

"Това е голяма стъпка в живота ми да напусна Германия, но всички ме приеха толкова добре и вече се чувствам като част от семейството. Имам наистина добро чувство от разговора със старши треньора, че това е правилното място за мен, където да намеря най-доброто си ниво", каза Волтемаде, към когото имаше интерес от редица клубове, сред които и германският колос Байерн Мюнхен.

Welcome to Newcastle, Nick!



We can confirm the signing of Nick Woltemade in a club-record deal from Bundesliga side VFB Stuttgart pic.twitter.com/YVnauDOXpX — Newcastle United (@NUFC) August 30, 2025

Кой е Ник Волтемаде?

23-годишният германски национал започна кариерата си във Вердер Бремен, преди да премине в Щутгарт миналото лято и бързо да се утвърди като един от най-добрите нападатели в Бундеслигата.

С Волтемаде Щутгарт спечели Купата на Германия миналия сезон. Той е сред избраниците на Юлиан Нагелсман за предстоящите световни квалификации през септември.

Снимка: gettyimages

"Той е силен в много аспекти - има страхотни технически способности и се е доказал като реална заплаха в една от най-добрите лиги в Европа - но също така е все още на възраст, в която има много място за развитие и растеж тук", каза мениджърът на Нюкасъл Еди Хау.

Надежда за Исак

Пристигането на Волтемаде в Нюкасъл потенциално отваря вратата за напускането на Александър Исак. Шведският голмайстор отказа да играе за "джордитата" в опит да премине в Ливърпул. Мърсисайдци отправиха оферта от 110 милиона британски лири, която бе отхвърлена от Нюкасъл. Очаква се обаче тимът на Арне Слот да опита още веднъж да вземе Исак преди затварянето на трансферния прозорец.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK