Полузащитникът на Барселона Фермин Лопес може да напусне клуба и да облече екипа на Челси. Тази новина съобщи каталунският вестник „Спорт“, който твърди, че "сините" от Лондон са готови да платят 50 000 000 евро за неговия трансфер и че Барселона вижда тази оферта като решение на всички проблеми.

Каталунците все още не е регистрирали Войчех Шчесни и Рони Барджи. Очакваше се, че напускането на Иняки Пеня и Ектор Форт ще реши тези проблеми, но това не е достатъчно.

Сериозна конкуренция, някой трябва да изгори

Фермин Лопес често беше споменаван като играч за продажба, като се има предвид, че на неговата позиция има най-голяма конкуренция.

Дани Олмо, Гави и, ако е необходимо, Педри играят на неговата позиция, особено когато скоро се завърне Марк Бернал, който се очаква да играе редом с Френки де Йонг.

Снимка: Reuters

Фермин досега е отхвърлил всички възможни оферти.

От друга страна, Челси преследваше Шави Симонс, възможно е преговорите с РБ Лайпциг да са зациклили, когато на преден план вече е именно Лопес.

