Огромен скандал! Футболен съдия арестуван заради сексуално посегателство срещу дете!

Тежък скандал разтърси световния футбол! Рефер е арестуван по обвинение, че е опитал сексуално посегателство срещу непълнолетен.

Името на обвинения не се съобщава. Знае се, че той е бил арестуван на територията на Великобритания, но не е гражданин на страната.

"Сън" съобщава, че той е пристигнал с бригада на УЕФА, за да свири на европейски мач в средата на миналата седмица.

Случката

Свидетел твърди, че реферът е арестуван пред шокираните погледи на колегите му след мача.

Той първо е заговорил непълнолетно момче в коридорите на хотела, в който е бил настанен. Обвиненията са, че го е докосвал без разрешение и се е опитвал да го примами в стаята си.

Съдията твърдял, че познава детето.

Сигналът до полицията е постъпил по време на мача, а реферът е арестуван в хотела.

"Той беше разпитан преди да бъде пуснат под гаранция", казва източник на разследването.

Позиция на УЕФА

От Европейската футболна централа признаха за случая.

"Следим ситуацията с голямо притеснение. До края на разследването, лицето няма да получава наряди за мачове под егидата на УЕФА", заявиха те в официална позиция.

Полицията във Великобритания съобщава само, че мъжът е на около 30 години.