Олимпийските игри и световното под заплаха от чума? Ще въведат ли ваксини?

САЩ ще бъде домакин на две от най-големите спортни събития - световното първенство по футбол през 2026 г. и олимпийските игри през 2028 г.

Само че черна заплаха е надвисвала на страната, твърдят световни медии.

Чума - четирите букви, които предизвикват ужас дори и днес. Епидемията, която през годините е отнела живота на между 80 и 200 милиона души в Европа и Северна Африка. Смяташе се, че с напредването на медицината и подобряването на хигиената тя е изчезнала.

Преди дни в САЩ обаче регистрираха нов случай на бубонна чума.

Още съществува

Заболелият е къмпингуващ в района на езерото Тахо - на около 700 километра от града-домакин на Игрите Лос Анджелис и на 312 километра от Сан Франциско - един от градовете, в които ще се играят мачове от световното първенство. На пръв поглед разстоянията са големи, но са само на няколко часа с кола от двата бъдещи спортни центрове.

Местните здравни власти смятат, че заразата е пренесена чрез ухапване от бълха.

"Чумата присъства естествено в много части на Калифорния. От огромна важност е хората да вземат мерки", предупреди Кайл Флифлет от местната здравна служба.

До момента не се наблюдава предаване от човек на човек, но само преди месец заразен почина в Аризона от друг вид чума - белодробна. Здравните власти алармират, че смъртността след заразяване е между 30 и 60%.

В момента в САЩ чумата е далеч от епидемия. Бактерията обаче се предава чрез малки гризачи като мишки, прерийни кучета и плъхове.

Снимка: Getty Images

В Европа чумата се счита за изкоренена от 60-те години на ХХ век. Години преди това се появяват и първите ваксини срещу болестта.

Не е само чумата

Всъщност в САЩ има други епидемии, които са по-тежки от бубонната чума. Става дума за морбили и рубеола.

В последните години ваксинацията срещу тях намаля, като това доведе до епидемията от морбили в Западен Тексас, при която се заразиха 620 души. До болница стигнаха 64, а две деца починаха.

Снимка: Getty Images

На този фон САЩ издава туристически визи за турнирите.

Сред изискванията за тях не са поставени ваксини срещу морбили и рубеола.

