Онана се издъни и в дебюта си в Турция (ВИДЕО)

Грешка с цената на загуба

Онана се издъни и в дебюта си в Турция (ВИДЕО)

Андре Онана се издъни и в дебюта си в Турция! Камерунският вратар, който премина от Манчестър Юнайтед под наем в Трабзонспор, коства на новия си тим загуба с 0:1 от Фенербахче в петия кръг на Суперлигата.

Победното попадение за "фенерите" беше отбелязано малко преди почивката, когато Онана не успя да избие удар на Фред, топката се отби в рамото му при добавката на Себастиан Шимански, а Юсеф Ен Несири я прати в мрежата на празна врата.

С трите точки Фенербахче събра 10 и изпревари Трабзонспор по голова разлика на второто място. Води Галатасарай с пълен актив от 15 точки. Топ 4 оформя воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе.

В шестия кръг - на 20 септември (събота), Трабзонспор приема Газиантеп.

Ново дъно! Четвъртодивизионен потопи Манчестър Юнайтед

Грешка след грешка

Онана изигра само един мач за Юнайтед през настоящия сезон - отпадането с дузпи от четвъртодивизионния Гримзби за Купата на лигата.

След него 29-годишният страж беше нарочен от феновете, тъй като имаше вина и при двата гола за аутсайдера в редовното време.

Тагове:

манчестър юнайтед турция грешка камерун дебют трабзонспор фенербахче вратар Андре Онана

