Онана се издъни и в дебюта си в Турция (ВИДЕО)

Андре Онана се издъни и в дебюта си в Турция! Камерунският вратар, който премина от Манчестър Юнайтед под наем в Трабзонспор, коства на новия си тим загуба с 0:1 от Фенербахче в петия кръг на Суперлигата.

Победното попадение за "фенерите" беше отбелязано малко преди почивката, когато Онана не успя да избие удар на Фред, топката се отби в рамото му при добавката на Себастиан Шимански, а Юсеф Ен Несири я прати в мрежата на празна врата.

С трите точки Фенербахче събра 10 и изпревари Трабзонспор по голова разлика на второто място. Води Галатасарай с пълен актив от 15 точки. Топ 4 оформя воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе.

Youssef En-Nesyri, takipçiliğini konuşturdu; dev maçta galibiyetin kilidini açtı! #FBvTS pic.twitter.com/L4T9wvP0Bx — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 14, 2025

В шестия кръг - на 20 септември (събота), Трабзонспор приема Газиантеп.

Грешка след грешка

Онана изигра само един мач за Юнайтед през настоящия сезон - отпадането с дузпи от четвъртодивизионния Гримзби за Купата на лигата.

След него 29-годишният страж беше нарочен от феновете, тъй като имаше вина и при двата гола за аутсайдера в редовното време.

